日本でのサービス開始から10周年を迎えたNetflixと、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社セブン-イレブン・ジャパンがコラボレーション商品を発売することとなり、27日（月）記者会見が行われました。

今回の初コラボレーションでは、Netflixブランドを冠した商品数としては国内最大数となる取り組みとなるそうで、菓子・飲料・冷凍食品・雑貨など、幅広いジャンルの商品を展開する予定です。上記は、イトーヨーカドーとセブン-イレブンのブラックフライデー企画の一環として、2025年11月15日（土）より、全国のイトーヨーカドーおよびセブン-イレブンなどの店舗にて、最大26アイテムを数量限定で発売するとのこと。

具体的には、セブンプレミアム ゴールドシリーズの人気商品「金のマルゲリータ」をブラックフライデーにちなみ、特別仕様にアレンジした「ブラックマルゲリータ」、そして味や色の変化が楽しめる「辛口ブラックチゲラーメン」など、ユニークなアイデアを反映した商品が多数登場！

なお、商品開発の過程では、イトーヨーカドーとセブン-イレブンが「セブンプレミアム」で培ってきた開発ノウハウを活かして、「美味しさ」「安全」「安心」を徹底的に追求。

一方、パッケージデザインはNetflixが監修。赤と黒のブランドの世界観を反映した特別仕様となっています。美味しさにプラス、面白さという新たな価値を取り入れ、約1年をかけて共同開発を進めてきたそうです。

イトーヨーカドーやセブン-イレブンなどの店舗でしか手に入らない限定商品に注目してみてください。（セブン-イレブンで発売するコラボレーション商品は13アイテムとのことです）。

■イトーヨーカドーNetflixコラボ商品特設サイト：https://www.itoyokado.co.jp/special/netflix/