介護が必要になったとき、「子どもに面倒を見てもらいたい」と考える親は少なくありません。しかし、介護という状況になると、子どもの中で押し付け合いが起きることも少なくありません。特に、子どもたちの間で過去の不平等や心のわだかまりがあると、なおさらです。今回は、トータルマネーコンサルタント・CFPの新井智美氏が、子どもが感じる不平等が介護に与える影響と、トラブルを防ぐための対応策を解説します。

介護が必要になった79歳父、近くに住む娘を頼ろうとしたが…

和田将司さん（仮名・79歳）は10年前に妻を亡くし、一人暮らしを続けてきました。3人の娘がいますが、それぞれ家庭を持って別で暮らしています。

そんな将司さん、年齢とともに体の不調を感じることが増えていました。家でつまづくことも多くなり、「年相応のことだけど、気をつけなければ」と思っていた矢先、お風呂で滑って左肩を骨折してしまいます。

当時、すでに車も手放していたため、一人でタクシーを呼び病院へ。入院とリハビリを経て自宅に戻りましたが、肩の痛みは続き、病院暮らしで体力も落ち、杖が必要な状態になってしまったのです。

「さすがに一人で生活するのは厳しいな……」

そう思った将司さんが頼ろうと思ったのが、三女の瞳さん（44歳）。長女と次女は他県在住でしたが、彼女は車で20分ほどの距離に住んでいたからです。

そして、将司さんは退院時に瞳さんに「しばらく介助を頼めるか？ 1人じゃちょっと不安でな」と聞きました。優しい娘です。快く受けてくれると考えていました。ところが――。

「私はお父さんの介護はしないよ。頼むならお姉ちゃんたちに言って」

まさに唖然。将司さんの想像とは裏腹の冷たい答えでした。

「遠くに離れている長女、次女には頼めないだろう。お前には負担かもしれないが、これまで親として、お前を面倒見てきたじゃないか。それなのに……」

しかし、三女が断った理由は、将司さんが思いもしないことだったのです。

三女が長年抱えていた「姉妹間の不平等」

それは、20年以上も前のこと。瞳さんだけが200万円の奨学金を利用して大学へ進学したことでした。

当時、将司さんは子会社への左遷で年収が900万円から600万円に減少。妻も病気でパート収入は期待できず、奨学金を利用するしかありませんでした。教育ローンという選択肢も、将司さんには浮かばなかったと言います。

将司さんは「悪いな、瞳。借りたお金は退職金で返す」と約束しましたが、結局その約束は守られませんでした。

奨学金の返済は10年近くに及び、収入が多いとは言えない時期に大きな負担を抱えていた瞳さん。結婚をする際も、奨学金という借金があることに静かに悩んでいたといいます。

一方で、金銭的な問題がないタイミングで大学に在籍し、何の負担もなく大学を卒業していた姉たち。そして、「文句も言わずに返済をしている」と、瞳さんの努力に甘えて、最期には忘れ去ってしまった将司さん。

そんな不平等に、直接不満をいうことはできずにいましたが、瞳さんは長い間恨みを持っていたというのです。

姉妹に亀裂…相続も絡んだ言い争いに

そうした恨み以外に、家族の事情もありました。瞳さんには子どもが2人。長男は私立高校の受験を控えており、教育費用を稼ぐために働かなければなりません。

一方、姉たちの子どもはすでに就職をしており、時間に余裕があります。遠方とはいえ1週間や2週間など交互に将司さんの面倒を見るなど、工夫すれば将司さんの介護もできるはずです。

普段大人しい瞳さんの「介護はできない」という強い意志に、姉2人は相談し、交互に将司さんの家に泊まって身の回りの世話をすることになりました。

しかし、やはり遠方からの通い介護は大変です。しばらくすると、「やっぱり近くに住んでいる瞳がやるべき」「私たちに介護を任せっきりにするなら、瞳は遺産を受け取れないと思ってね」と言い始め、深刻な言い争いに発展してしまったのです。

子どもに差をつけないための資金計画の重要性

子どもの教育資金に悩む親は少なくありません。もちろん、早くから学資保険や貯金で準備していても、予想外の支出が発生し、最終的に不足してしまうことも考えられます。また、将司さんのように突然収入が下がる可能性もあります。

だからこそ、余裕をもった資金計画を立て、前もって準備しておくことが重要です。そして、何より大切なのは、子どもたちの間で差をつけないことです。

親としては「仕方がないことだから、わかってほしい」と思うこともあるでしょう。しかし、子どもにとっては「なぜ自分だけ？」という不信感が長く残ります。それが、将司さんのケースのように、介護の際に姉妹間のトラブルに発展することもあり得ます。

その後、将司さんは、「お前がそんなに気にしているとは思わなかった」と瞳さんに謝罪。瞳さんが返済した奨学金渡に相当する金額を渡すことにしました。

介護はできるだけ介護サービスを利用し、三姉妹も負担が偏らないように調整することに。将来の遺産についても遺言書で平等に分ける方針を示しました。こうした話し合いによって、瞳さんは姉妹間の不平等感を手放し、家族の亀裂も少しずつ修復されていきました。

この事例のように、子どもの教育や介護の負担は、親の準備不足や不平等感が原因で、家族の関係に大きな影響を及ぼすことがあります。

だからこそ、教育資金や老後資金を余裕をもって計画し、子どもたちの間で公平に扱うことが大切です。さらに、介護や相続についても早めに家族で話し合い、負担や権利のバランスを明確にしておくことが、家族関係の悪化を防ぐ鍵となります。

新井智美

トータルマネーコンサルタント

CFP®