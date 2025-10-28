◆米大リーグ ワールドシリーズ第３戦 ドジャース―ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前９時１０分開始予定）、１勝１敗で迎えたワールドシリーズ第３戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。

試合前の始球式には、球団ＯＢの野茂英雄氏（５７）が登場。大歓声を受けてマウンド前方に向かい、捕手役は山本由伸投手（２７）が務めた。おなじみのフォームを思い出させるように少し体をひねってノーバウンド送球を見せ、山本とがっちり握手をして記念撮影に収まった。

野茂氏は１９９５年にドジャースに入団。１年目から１３勝を挙げると、２年目には１６勝、３年目には１４勝を挙げた。９８年途中からはメッツ、ブルワーズ、タイガース、レッドソックスなどでプレー。２００２年に再びドジャースに復帰すると、２年連続で自己最多に並ぶ１６勝を挙げた。１年目の９５年、レッドソックス時代の０１年には最多奪三振のタイトルも獲得した。珍しいトルネード投法で注目を集め、日本人メジャーリーガーの先駆者の１人となった。

現在はドジャースと同じナ・リーグ西地区のライバルでダルビッシュ、松井の所属するパドレスでアドバイザーを務めている。ドジャースは今季のワールドシリーズを制覇すると、球団史上初の２年連続制覇となる

ロバーツ監督は試合前の会見で、「本当によく働き、日本を背負っていた。素晴らしいチームメート。野球が好きで、チームメートのことも好きだった。彼がチームメートで友達であることはとても幸運だ。彼の姿を見ることが楽しみ。ワインドアップでのトルネードでスプリットを見たい」とうれしそうに話していた。