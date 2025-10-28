

はじめから「1分」を守る気などないのかもしれないという（写真：EKAKI／PIXTA）

「すみません、1分間だけ話してもいいですか」。上司や同僚への相談の際に、ついこのセリフを口にしてしまっている人は多いかと思いますが、クロスリバー代表取締役の越川慎司氏によれば、そうした相談が1分以内に終わる確率は1％未満というデータがあるそうです。

悪げなくやってしまいがちなこうした「時間泥棒」は、どうすればなくすことができるのでしょうか。そのヒントを、越川氏の著書『AI分析でわかった 仕事ができる人がやっている小さな習慣』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

上司は「いつでも相談してくれよ」というが…

あなたは、たとえば、仕事で打ち合わせをしているときに、わからない言葉に遭遇したら、どうしますか？

上司や先輩社員に、気軽に「あの〜、今の○○ってどういう意味ですか？」って聞くことができるでしょうか？

たぶん、素知らぬ顔でメモしておいて、席に戻ってから生成系AIに聞いてみるのではないでしょうか。

もしかしたら、上司から「わからないことがあったら、いつでも聞いていいから」なんて言われているかもしれません。

でも、悲しいかな、そういうことを言ってくれる上司にかぎって鬼軍曹みたいな顔をして、いざ聞いたらお説教が始まったりしますそれでつい、聞きにくくてAIに頼るしかない状況になります。

それで言葉の意味が見つかればよいのです。問題は出てこなかったときです。

もし、わからなかった言葉が社内だけで使っている用語なら、いくらAI に聞いても永遠に見つかりません。しかし、打ち合わせのときに、知ったかぶりをしてしまったので、今さら周りに聞くこともできず……。

単純な「言葉」だけでなく、「職場で発生したトラブル」の解決策までもインターネットで検索して調べる人も多いそうです。

たとえば、営業部門と開発部門の部門長の仲が悪くて困ったら、ネットで「部門長」「仲が悪い」「解決策」などというワードを打ち込んで、検索するのです。

そんなことをしても、社内事情はそれぞれで、ごく一般的な回答しか得られないと思うのですが……。それもこれも、リアル上司や先輩に気軽に相談できないからです。

少し鈍くても「自分を頼ってくる部下」はかわいいもの

実は上司は「頼りにされる」ことを喜びます。自尊心が満たされるからです。

手間のかからないデキる部下もありがたいですが、少し鈍くても自分を頼ってくる部下はかわいいもの。一見、怖い顔の上司や先輩社員も、実は、「若手社員にもっと積極的にいろいろなことを相談してほしい」なんて思っていたりします。

そもそも、「年配者の多くは無表情でいると、不機嫌に見える」ということ。そして、「その8割は、不機嫌でもなんでもない」ということです。

とはいえ、実際に上司に怒られたこともあるでしょうし、「あの人は以前、厳しいことを言っていたから避けておこう」と思う気持ちはわかります。

まず大事なのは、ネットを調べれば簡単に出てくる言葉の意味くらいは自分で調べることです。しかし、社内の人間関係とか、社内独自の習慣や社内用語とか、ネットには出ていない情報は、直接聞いたほうが圧倒的に早いのです。

では、上司や先輩社員に相談するときに、絶対に怒られないようにするための注意点を3つお伝えしましょう。

上司が目指しているのは「チームの目標達成」

【注意点1：あらかじめ、相談を予告する】

相談するときは、できれば事前に「○○についてちょっと相談したいのですが、明日、少しお時間いただけますか？」などと、予告しましょう。相手も、「ああ、あの件ね」と、相談の前に少し回答を考えてきてくれます。

【注意点2：自分でも仮説を立てて聞く】

相談のときは、単に「どうしたらいいでしょう？」ではなく、「私はこうしたいと思うのですがどうでしょう？」と、自分なりの仮説を提示することが大切。これがないと、あなたのことを成長させたいと思っている相手から「自分はどうしたいと思っているの？」って返されてしまいます。

【注意点3：長々と聞かない】

いくら上司が相談ウエルカムでも、いきなり相談に行って長々と時間を割いてもらうのはマナー違反です。

ちなみに、上司が最初に知りたいのは、「なぜ今、自分に聞きにきたのか？」という意義目的なんですね。「お客様対応で、明日、提案しなければならないので、今、よろしいですか？」などと、今、聞きにきた理由を伝えると、突然、聞きに行っても、「今、忙しいから」と断られずに、相談を受けてくれる確率が倍になります。

結局のところ、上司が目指しているのは、「チームの目標達成」です。いつも、それで頭を悩ませているから眉間にシワが寄っていますが、その目標を達成するために、あなたが相談してくるのはウエルカムなんです。

そこがわかっているだけでも、少しは声がかけやすくなると思います。

ちょっと1分いいですか？ という「1分詐欺」

「すみません、1分間だけ話してもいいですか」

こんな台詞で、誰かから相談を持ちかけられた経験、あなたにもあるのではないでしょうか。あるいは、あなた自身が、上司や同僚に同様の言い方で話しかけているかもしれませんね。

わざわざ、会議や打ち合わせの時間をセッティングするほどではない相談事だから、「1分」という表現になるのでしょう。

もっとも、相談を持ちかける側の本音としては、「少々、忙しくても1分だけ、と言えば仕事の手を止めて話を聞いてくれるはず」という目論見があるものです。

そして、大体において「1分」は守られません。「ちょっと1分いいですか？」と言ってきた相手が1分以内に帰る確率は1％未満というデータがあるくらいです。

話しかける側は、あくまで聞いてもらいやすいからそう言っただけで、実ははじめから「1分」を守る気などないのかもしれません。

それでも、話がうまい人ならまだいいのですが、説明下手で何を言っているのかよく要領を得ない人からの相談事だと、じっくり聞いてもよくわからず、不明点を聞き返しても的確な返答をもらえず、結局10分経っても、20分経っても話が終わらないという羽目になってしまいます。

1分だと思って仕事の手を止めたあなたは、とんだ時間泥棒に遭遇したわけです。「1分詐欺」にあったということです。

端的に、短い時間で話すメソッドとして有名なものに「PREP法」があります。ひょっとしたら、聞いたことがあるかもしれません。あるいは、普段から心がけているという方もいるのではないでしょうか。

P＝Point、R＝Reason、E＝Example、P＝Pointの頭文字を取った方法で、話をわかりやすく、短く伝える鉄板の方法です。日本語で言えば「結論」「理由」「具体例や根拠」「再度の結論」です。

「まず、結論から話してくれないかな」と返してみる





たとえば、「この商品は今後、重点的に販促すべきです。データでは、この商品の売り上げが当初の予想以上に伸びています。具体的には、ターゲットである30代女性に向けた広告予算を投下すれば、さらなる伸びが期待できます。ぜひ、この商品の販促に力を入れましょう」というイメージです。

先に結論を言ってもらってから、理由を説明してもらったほうが、聞く側としては効率的です。結論の正否を判断するにしても、あるいはよりよい改善案を練るにしても、結論→理由のほうが考えやすいからです。

もし、相手が「1分だけ」と相談を持ちかけてきたら「まず、結論から話してくれないかな」と返してみるのが効果的です。

その結論を聞いて、もしも話が長くなりそうであれば、「すぐに終わらなそうだから、あとでミーティングの時間を設定したほうがいいと思う」と自分の都合に合わせて時間調整できます。急ぎの話であっても、結論をまず先に聞けば、対処もしやすいでしょう。

もちろん、あなたが誰かに相談する場合でも、「PREP法」は有効です。上司や仕事仲間にとっての時間泥棒にならずに済みます。

（越川 慎司 ： クロスリバー代表取締役）