

東海道・山陽・九州新幹線に「LINEからEX」というサービスが導入された（編集部撮影）

近年チケットレス化が進み、駅で切符を購入することが少なくなった。手持ちのスマートフォンから座席を予約して交通系ICカードと連携し、そのまま改札を通ることができる「チケットレス乗車」の普及によるものでとても便利である。

JR各社がチケットレスサービスを導入

ビジネス利用で頻繁に新幹線を利用するユーザーにとっては、急な予定変更によって列車や座席を変更したい場合に大いに役立つ。駅の窓口に行かずとも手元のスマートフォンのアプリを利用すれば、どこにいても変更が可能だからだ。

JRグループのチケットレスサービスとしては、東海道・山陽・九州新幹線を運行するJR東海・西日本・九州などは「スマートEX」などがある。また、東北・上越新幹線などを運行するJR東日本では「えきねっとQチケサービス」がある。どちらもQRコードが発行されて、対応の自動改札機にかざすとそのまま乗車できるサービスだ。

いずれも決済方法はクレジットカードを利用しており、カードの登録が必要でカード会社を通じた後払い方式を行っている。交通系ICカードなど乗車方法や条件によって異なるため、詳細は各公式ホームページを確認してほしい。

しかし、新幹線利用者の中にはクレジットカードを持たないユーザーも多く、その場合駅の窓口にて乗車券と特急券を購入することになる。当然座席も駅での購入時に選択することになるので、チケットレスユーザーと比べて利便性に欠けてしまう現状がある。

クレジットカードが作れない理由としてカード会社による審査の条件を満たしていない点などが挙げられるが、「公共交通の利便性」を損なう理由につながってしまうことになってはならないだろう。

そんな中、2025年8月28日にJR各社から気になるプレスリリースが出された。「JR東海・JR西日本・JR九州の「LINEからEX」の提供開始に伴い、LINE上で東海道・山陽・九州新幹線の予約が可能に」だ。

決済は「PayPay払い」

2025年10月4日からサービスを開始したLINEアプリ「LINEからEX」は、LINEアカウント連携、本サービス規約等への同意をすることで、クレジットカード情報を登録することなくすぐに新幹線を予約することが可能だ。

決済は「PayPay払い」で行える。「PayPay」はスマホに表示されたQRコードを介して支払いが可能なキャッシュレス決済の一種で、アプリをインストールしてお金をチャージすれば、財布やカードを持ち歩かなくても買い物ができるサービスである。

年会費無料で2018年10月のサービス開始以来、最も利用されているキャッシュレスサービスの1つと言えるだろう。PayPayにはクレジット決済機能もあるが、コンビニエンスストアのATMで手持ちの現金をチャージする方法もあり、これならクレジットカードを持たなくてもLINE経由で購入ができ、チケットレスで新幹線に乗ることができる。

「クレジットカード払いは買い物をした実感がなく、チケットレスに少し抵抗がある」という意見も聞いた事があるが、これならそういった人たちにも対応できるだろう。鉄道利用の促進に画期的なサービスと言えるかもしれない。

JR東海の広報部・東京広報室に、今回の「LINEからEX」サービス開始について聞いてみた。

まず、サービス導入の経緯や目的についてである。指定席に占めるEXサービスの割合は6割近くまで達しているとのことだが、一方で年1回程度など新幹線の利用が少ないライトユーザーを中心に、会員登録を面倒に感じている顧客やクレジットカードを所持しない、利用しない顧客が一定数おり、そういう人たちは駅の切符売り場で紙の切符を購入しているという。

そこで、そうした人たちをターゲットにして、会員登録不要でLINEアプリから新幹線を予約しPayPayで決済し、手持ちの交通系ICカード、または予約時に発行されるQRコードで手軽に利用できる「LINEからEX」サービスの開始にいたったというわけだ。

JR東海としてはあくまでもEXサービスの「エントリーモデル」と位置付けており、より簡単な手続きでの予約・決済を実現するため、乗車直前に駅の切符売り場で紙の切符を購入する利用者に対して、必要な機能に限定したサービスとしている。

したがって、まずは気軽に利用できる「LINEからEX」で、EXサービスの機能の一部を体感したうえで、より利便性の高いEXサービス（スマートEX・エクスプレス予約）への移行を検討してもらうという認識のようである。

そのため、「LINEからEX」では従来のEXサービスとはサービス内容が異なり、シートマップによる座席の指定は不可で、窓側か通路側の選択にとどまるほか、予約変更ができない（払い戻しのうえ、再度購入）といった差異がある。

ポイントはちゃんと貯まる

なお、PayPay決済で気になる点といえば「ポイントの付与」だが、ちゃんと付与されるので安心してほしい。新幹線のチケットはそれなりに額が大きくなる。例えば東京―新大阪間の場合、のぞみ号通常期で1万4720円。「LINEからEX」で購入した場合は1万4620円で通常の切符の100円引き。付与率0.5%だとしても約73ポイント。往復だと146ポイントとなり、ちりも積もれば大きい。

東海道新幹線ハードユーザーの筆者にとっては、今後の利用が楽しみになってくる。東海道・山陽・九州新幹線（東京―新大阪―博多―鹿児島中央）で利用できる。同様のサービスをほかのJRや大手私鉄も取り入れることができれば、日本全体で鉄道利用の促進につながってくる。そうなることを願いたい。

（渡部 史絵 ： 鉄道ジャーナリスト）