ジャイアントパンダの一生に迫る映画『The Panda Adventure（英題）』が、『パンダのすごい世界』の邦題で2026年2月6日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて全国順次公開されることが決定した。

白黒模様にまるまるとした見た目と愛くるしい仕草で世界中の人々を虜にするジャイアントパンダ。日本でも1972年の初来日以来、半世紀に渡って愛され続けてきた。本日10月28日は、パンダが初めて上野動物園に来園したことを記念し「パンダの日」にも制定されている。

第38回中国金鶏賞にて最優秀ドキュメンタリー／教育映画部門にノミネートされた本作は、中国四川省、北京、香港に暮らす幅広い年齢のパンダに密着し、誕生から成長過程、野生復帰の訓練、国際文化交流、老後の生活まで、パンダの一生に迫るドキュメンタリー。知られざるパンダの姿はもちろん、繁殖・保護活動や“生きる化石”とも呼ばれるパンダの800万年にもおよぶ歴史をも追求。パンダのユニークな生態を記録した貴重な映像となっている。

四川省に点在するジャイアントパンダ保護研究センターのジャイアントパンダ保護区は広さ計9200平方キロメートルにもおよぶ7つの自然保護区と9つの自然公園からなり、ユネスコの世界自然遺産にも登録されている。2023年まで上野動物園で過ごしたシャンシャンほか、日本から返還されたパンダたちがそれぞれ暮らしている場所でもあり、近年は日本から足を運ぶパンダファンも少なくない。本作には、そこで野生復帰を目指す親子パンダ、双子パンダ、さらに、パンダ界のスターで世界一の人気を誇るホワホワなど、個性溢れるかわいらしいパンダが多数登場。シャンシャンや韓国で絶大な人気を誇ったフーバオも捉えられている。

さらに、深い絆で結ばれたパンダと飼育員の感動的な姿も描かれる。彼らの献身的な努力によって、1980年代に 1100頭のみだった野生のパンダは、現在、1900頭にまで増加。絶滅の危機から脱しつつあるパンダと人間がとも生きる道筋にも光を当てる。

あわせて公開されたティザーポスターには、木の上からこちらに向かって手を振るかわいらしいパンダが写し出されている。また、木登りが好きな子どものパンダを捉えた場面写真も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）