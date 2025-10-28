２８日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１５５円安の５万３５７円と反落。



前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに最高値更新が続いており、これは東京市場にも追い風として意識される。米国では米中関係が悪化することへの懸念が足もとで後退しているほか、引き続きＦＲＢによる追加利下げ観測が投資家の強気心理を支えている。ただ、日経平均は米株市場に先立って前日に１２００円以上の上昇で初の５万円台に乗せており、目先利食い圧力も拭えない。そのため上値は重い状況となっている。一方、きょう行われる高市早苗首相とトランプ米大統領の日米首脳会談への期待は全体相場を支える材料となりそうだ。



出所：MINKABU PRESS