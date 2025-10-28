「あ、気持ちいい…」宇宙を漂うような「ととのう」経験！サウナ→水風呂→外気浴を繰り返すと【インタビュー】
「あ、気持ちいい…。これがととのうってことなのか」何度もサウナ経験はあるが、「ととのう」体験をしたことがなかったすやすや子さん(@suyasuyakoo)が、初めて「ととのう」体験をした『貸切サウナ』を紹介するとともに話を聞いた。
■嫌なことはどうでもよくなる…
すやすや子さんは、「まんきつ先生の『湯遊ワンダーランド』と、タナカカツキ先生の『サ道』を読んでサウナに興味を持ったのがきっかけです」と話す。今まで何度かサウナ経験はあるが、ハマるほどの経験はなく「ととのう」がどのような感覚かわからなかった。
そこですやすや子さんは「サウナ→水風呂→外気浴を、大体3セットほど繰り返す感じで楽しみました」と話す。
※体質などによっては、この温冷交代浴により体に大きな負担を与えてしまう場合があります。決して無理をしないようお気をつけください。水分もしっかりとりましょう。持病がある方、体調に不安がある方などは利用前にお医者様にご相談した上で入ることでをおすすめします。
繰り返すと体が漂うような気持ちいい感覚になり、これが「ととのう」ってことなのか…と実感したという。この体験を共有したくなったすやすや子さんはご主人にもサウナをすすめ、今では共通の趣味になった。本作を読んでいると不思議とサウナに行ってみたくなる。すやすや子さんが特にこだわって描いたところを聞くと、「水風呂の水の感じと、サウナ室内の雰囲気のイラストです」とか。
InstagramやXで日常のエッセイ漫画を更新しているすやすや子さん。何気ない日常だが、学びあり、笑いありで、フォロワーは11.3万人。漫画家としては、新書『私はあのママ友より幸せだと思っていたのに』というドロドロ系創作電子書籍(漫画)も発売中。「つい人と比べてしまったり、見栄をはってしまう人たちのお話です。とても頼りになる編集さんに助けていただきながら、頑張って描いたので読んでいただけるととてもうれしいです」と、すやすや子さんは話した。
取材協力：すやすや子(@suyasuyakoo)
