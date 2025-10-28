「クッシング症候群」はどんな病気かご存じですか? 原因や3つのタイプを医師が解説!

「クッシング症候群」という病名を聞いたことはありますか？ ホルモンの異常により発症する病気で、顔が丸くなったり、血糖値や血圧が高くなったりすることで発見されることもあります。しかし、「ただの肥満」と勘違いされ、見逃されてしまうこともあるそうです。今回は、クッシング症候群の原因などについて「小暮医院」の小暮先生に解説していただきました。

監修医師：

小暮 晃一郎（小暮医院）

東京医科大学卒業。その後、西新井病院や関連病院などで経験を積む。2018年、群馬県桐生市に位置する「小暮医院」の副院長に就任。日本糖尿病学会専門医。

編集部

まず、クッシング症候群について教えてください。

小暮先生

簡単に言うと、副腎皮質ステロイドホルモンの1つである「コルチゾール」が過剰に分泌されることで、様々な症状が出現する病気の総称です。クッシング症候群は「下垂体性ACTH分泌亢進症」とも呼ばれています。

編集部

コルチゾールとはなんですか？

小暮先生

副腎で合成・分泌されるホルモンがコルチゾールで、肝臓で糖を作ったり、タンパク質の代謝に関わったり、免疫抑制に関与したり、生命を維持する上での重要な働きを担っています。しかし、このコルチゾールが過剰に分泌されると、身体に様々な症状が出現するのです。

編集部

クッシング症候群の原因はなんですか？

小暮先生

まず、クッシング症候群は大きく分けて3つに分類されます。1つが「副腎性クッシング症候群」で、副腎皮質の腫瘍などが原因でコルチゾールが過剰に分泌されるタイプです。2つ目が「ACTH依存性クッシング症候群」です。脳の下垂体から分泌される「ACTH」が、コルチゾールの分泌を調整しています。しかし、何らかの原因でACTHが過剰になり、コルチゾールがたくさん分泌されている状態をACTH依存性クッシング症候群と言います。

編集部

3つ目は？

小暮先生

コルチゾールと同じような作用を持つ薬剤を使用することで発症するクッシング症候群を、「薬剤性クッシング症候群」と言います。喘息などのアレルギー性疾患、リウマチなどの免疫疾患に対して、ステロイドを用いることもありますが、長期にわたって使用しているとクッシング症候群の症状が出現することもあります。

※この記事はMedical DOCにて＜「クッシング症候群」の3つの主な症状をご存じですか? 原因・治療法も医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。