◇ワールドシリーズ第3戦 ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月27日 ロサンゼルス）

日本人メジャーのパイオニアとして知られ、日米通算201勝を記録した野茂英雄氏（57）が27日（日本時間28日）、ドジャースタジアムで行われるワールドシリーズ第3戦ドジャース―ブルージェイズ戦前に始球式を行った。

ロサンゼルスに伝説の「トルネード」が帰ってきた。球場に「NOMO―SAN The mound is yours」とアナウンスされると、大観衆から割れんばかりの声援が沸き起こる。背番号「16」を付け、捕手役の山本由伸にノーバウンドで投球。往年の「トルネード投法」ではなかったが、見事な投球で大観衆をさらに沸かせた。

投球後は野茂氏が山本に歩み寄り、腰に手を回し記念撮影。引き揚げる際にはロバーツ監督とハグして会話を交わし、通算165勝の“レジェンド”サンディー・コーファックスとも笑顔で握手し、にこやかに会話を交わした。

野茂氏は95年にドジャースとマイナー契約を結び、ドジャースに移籍。同年にメジャー昇格し、村上雅則（ジャイアンツ）以来、32年ぶり2人目の日本人メジャーリーガーとなった。特徴的な「トルネード投法」で全米に旋風を起こし、1年目は28試合の登板で13勝6敗、リーグ2位の防御率2.54、236奪三振を記録。最多奪三振のタイトルを獲得するなど活躍し、アジア人として初めての新人王にも輝いた。

翌96年9月17日のロッキーズ戦でノーヒットノーランを達成。レッドソックス時代の01年4月4日には2度目のノーヒットノーランを達成した。メジャー通算で123勝を挙げたが、そのうちドジャースで81勝をマーク。08年に現役を引退し、14年には日本プロ野球の殿堂入り。現在はパドレスの球団アドバイザーを務めている。