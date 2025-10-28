《サッカー界のレディー・ガガ》遠藤純が語る「 ファッションが私を救ってくれた」

″女子サッカー界のレディー・ガガ″

あるときはトレードマークのピンクヘアにヒョウ柄のセットアップ。ときには黒のレザーパンツにド派手なピンクのファーを羽織ったへそ出しルック。女子サッカー日本代表ＭＦ、遠藤純（25）のインスタグラムが話題だ。

福島県出身の遠藤は’21年まで国内の日テレ・ベレーザに所属。’22年からＬＡに本拠を置く世界最高峰の女子サッカーリーグのひとつ、アメリカのＮＷＳＬのエンジェル・シティでプレーしている。

快足を生かしたドリブル突破と高精度の左足を武器に、10代の頃からなでしこジャパンに名を連ねてきた遠藤は、プレーこそ大胆だったものの、どちらかといえばシャイで、髪も黒く大人しい印象だった。

「よく″日本にいたときと雰囲気が変わった″と言われるんですが、移籍してきたばかりの頃って、アメリカの人たちは誰も私のことを知らないじゃないですか。それで覚えてもらうために髪をピンクに染めたんです。そしたら、ファンの子たちも髪をピンクに染めたり、ピンクのウィッグを付けて応援してくれたりするようになった。″ピンクのあの選手″と覚えてくれるようになって、最近は『純と一緒だよ』ってピンクの髪で来るファンもいて、いい感じです」

インスタグラムにあがっている数々の衣装はファッションショーで撮られたものかと見まがうほど煌びやかだが、実はほとんどがホームゲームの際、スタジアムに到着したときに撮ったものだという。つまり、私服というわけだ。

「派手過ぎるのか、よく驚かれます（笑）。最初はそんなに意識していなかったんですけど、いまやチームメイトが『次はどんな服を着てくるか？』と期待してくれていますし、私自身、スタジアムで写真を撮られるのがわかっているから気合が入っちゃう。最近はプロの写真家からも『モデルをやらない？』って声をかけていただくことが増えて、ファッション好きとしてもうれしい」

その個性的過ぎるスタイルから″女子サッカー界のレディー・ガガ″と呼ばれることもあるが、当の本人はガガへの憧れも意識も「まったくない」と笑う。

「寄せているつもりもないです（笑）。正直、好きなブランドとかもないですし、ただ好きな服を着ているだけなんです。迷わないタイプなので、買い物に行ったら、いいなと思った服を即買い。ネットでも、暇さえあればポチってます」

「一人になると泣いていました」

遠藤のファッションが派手さを増した背景には、昨年２月の左ヒザ前十字靱帯損傷という大ケガがあった。

「最初の手術のあと、ひざが固まってしまい、125度しか曲がらなかったんです。復帰には少なくとも135度から140度くらいは曲がらないと厳しいので、さらにもう一回、手術をすることになりました。ケガのあとは大号泣で、数ヵ月立ち直れなかった。チームメイトの前では明るく振る舞っていても、車の中で一人になると泣いていました」

遠藤は’21年の東京五輪に出場していたほか、’23年のオーストラリア・ニュージランドＷ杯では１ゴール２アシストとベスト８進出の原動力になった。’24年夏のパリ五輪でも活躍が期待されたが、ケガの影響で出場は叶わなかった。

「ボールを蹴りたくても蹴れない。自分のテンションを少しでも上げたいと思ったときに、気分転換になったのがファッションでした。みんな私がどんな服を着てくるかを楽しみにしてくれていましたし、好きなことに注ぐ時間が心のリハビリになりました。インスタで振り返ってみても、ケガしたあとに、どんどん服が派手になっているんです（笑）」

今年６月のリーグ戦で約１年４ヵ月ぶりに公式戦でのメンバー入りを果たすと、８月１日のシアトル・レイン戦にスタメン出場し実戦復帰した。なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督（53）も今後代表復帰を期待する選手として遠藤の名前を挙げている。エンジェル・シティに移籍して以降、プレーもより積極的になり、個人での打開にも磨きをかけた彼女の復帰は、再び世界の頂点をめざすべく上昇気流に乗り出したなでしこジャパンにとっても待たれるところだ。

「もちろん、’27年のブラジルＷ杯や’28年のロサンゼルス五輪は目指す舞台ですが、まずは身体をベストの状態に戻すのが先。焦らずにやっていきます」

ＬＡで磨かれた個性と、逆境で得た強さを糧に進化を続ける″女子サッカー界のガガ″遠藤。今度は本業のパフォーマンスで注目を集める番だ。

