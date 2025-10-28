明日の『ばけばけ』“トキ”高石あかり、旅館での“ヘブン”トミー・バストウの暮らしぶりを垣間見る
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」（第23回）が10月29日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）へのお使いを頼むなみ（さとうほなみ）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第23回あらすじ
ヘブンが松江にやってきて一夜が明けた。憧れの”神々の国の首都”・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。
一方、トキは遊女のなみ（さとうほなみ）から、ヘブンへのお使いを頼まれ、宿泊する花田旅館に向かっていた。そこでトキは、ヘブンの生活の様子を垣間見る。
そんな中、錦織（吉沢亮）は江藤知事（佐野史郎）からヘブンの世話をしっかりするよう重圧をかけられていた
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
