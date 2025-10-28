『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第4話 鮎美、ミナトと同棲に漕ぎ着けるが…
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）の第4話が、28日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
■第4話のあらすじ
鮎美（夏帆）から「すごく好きな彼氏ができた」と伝えられた直後、太平（楽駆）のバーでミナト（青木柚）を目撃した勝男（竹内涼真）。太平と渚（サーヤ）がミナトを“女たらし”と言っていたのが気になった勝男が、居合わせたミナトの元カノたちに話を聞くと、ミナトは女性とすぐに付き合うがすぐに別れる“大量消費型恋愛体質”のよう。鮎美のことが心配で居ても立ってもいられない勝男だったが、南川（杏花）から「元カレは無関係」と言われた言葉が突き刺さり、行動を起こせずにいた。
そんなこととは露知らず、ミナトとの仲を順調に深めていく鮎美。そしてついに同棲に漕ぎ着ける。ミナトのために料理を作って家で待つのだが、ミナトへの違和感と不安が徐々に募っていく中、ミナトのある場面を目撃してしまう…
