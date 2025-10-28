性能テスト中の機体が墜落か？

オクラホマ州空軍州兵は2025年10月24日、訓練飛行中のOA-1K「スカイレイダーII」が墜落したと発表しました。

【動画】結構頑丈？ これが墜落した「スカイレイダーII」です

発表によると、OA-1Kは第492特殊作戦航空団および第137特殊作戦航空団の共同作戦の一環としてウィル・ロジャース国際空港に配備されていましたが、訓練任務中に何らかのトラブルが発生し、サンセットロードの交差点付近に墜落したとみられています。

墜落当時、機体にはアメリカ空軍兵1名と、関連民間業者のスタッフ1名が搭乗していましたが、いずれも負傷はなかったと報告されています。

事故機は野原に損傷した状態で残されており、調査の後に回収され、今後本格的な原因究明が行われる予定です。

OA-1K「スカイレイダーII」は、農業用ターボプロップ機AT-802Uをベースに開発された軽攻撃機です。500ポンドおよび1000ポンドの無誘導爆弾、12.7mm機関銃ポッド、AGM-114ヘルファイア対戦車ミサイル、ロケット弾ポッド、レーザー誘導爆弾などを搭載可能で、近接航空支援や偵察、武装勢力および犯罪組織の監視任務などを担います。

「スカイレイダー」の名称は、かつて朝鮮戦争やベトナム戦争で活躍したレシプロエンジン（ピストンエンジン）搭載の攻撃機A-1「スカイレイダー」に由来しています。同機は「トイレを爆弾として投下した」という逸話でも知られています。

先代と同様に、コストパフォーマンスに優れた地上支援機として注目されてきましたが、今回の事故が今後の運用に影響を及ぼす可能性もあります。