テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２８日、トランプ米大統領が２７日に来日したことを報じた。

２期目初の訪日で羽田空港に到着しその後、皇居で天皇陛下と会見。きょう２８日に高市早苗首相と初めて対面で会談する。

コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏は、トランプ大統領と高市首相の会談でのポイントを「暮らしに関わるっていうふうなことで言えば為替なんです」と指摘した。

続けて「実は日本でもアメリカでも明日、あさってって中央銀行の政策決定があるんです。金利をどうするかっていう」とし「高市政権の前には、日本も金利を上げるっていう観測だったのが、高市政権になってですね、日銀と政府は協調しなきゃいけないって話をされたっていうことで利上げできないんじゃないか」とコメントした。

さらに「一方でアメリカはＦＲＢに対してずっと圧力をかけているわけです、トランプ大統領が。利下げをぜひさせたいと思っているわけです」とし「アメリカの方は、どうも利下げになる可能性が高そうなんですけど、本当はこれで日本が利上げをすれば円安の方向から円高の方向に変わる可能性があるんですね。でも今、日本は利上げしないんじゃないかっていう感じになっているんだけど、本当はトランプ大統領はドル安がいいんです、円高の方がいいんです。だから、もしかすると、この首脳会談でそういうふうな圧力をかけてくる可能性もあるんですね。日銀の利上げをそのまま認めたらどうだ？っていうふうなことを言ってくる可能性がある」と解説。「これがどっちになるのかっていうことで為替が変わって、もし円安になるんだったら物価は上がりますので、その辺の部分を僕は注目しています」と示していた。