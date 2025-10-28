【千葉県】「太平洋を望む絶景風呂」休日に行きたい「鴨川温泉」の魅力とは？ シーワルドと一緒に
鴨川温泉は、千葉県南房総の鴨川海岸沿いに広がる温泉地です。2003年に開場した比較的新しい温泉地ですが、太平洋に面した絶好のロケーションに恵まれ、海景色を望む温泉宿が数多く立ち並んでいます。
泉質はアルカリ性単純温泉が多く、肌にやさしいとされることから、ファミリー層や女性にも人気。1年を通してリゾート感覚で海と温泉を楽しめるのが大きな魅力です。
また、温泉街は新鮮な海の幸（伊勢海老、アワビなど）が豊富に水揚げされる地域に近く、地元の海鮮グルメを堪能できる点も大きな魅力です。
▼絶景のオーシャンビュー
「太平洋が一望出来る絶景が素晴らしい」（50代男性／福島県）」
「太平洋を望む絶景風呂が自慢の宿が多く、一年を通して温暖な気候なので、花摘みやマリンスポーツも楽しめます」（50代女性／東京都）」
▼鴨川シーワールドとの組み合わせに最適
「鴨川シーワールドを楽しんだり、海が見える温泉でゆっったりしたい」（50代女性／東京都）」
「鴨川シーワールドやマザー牧場なども一緒に行きやすいから」（20代女性／埼玉県）」
▼新鮮な海の幸と自然が豊富
「新鮮な海の幸も豊富で、自然とグルメを満喫できるため、外国人観光客が喜ぶと思います」（30代男性／千葉県）」
▼高速バス
東京駅（バスターミナル東京八重洲）からアクアライン高速バス「アクシー号」に乗車すれば、鴨川シーワールド前や安房鴨川駅まで最速で約1時間55分〜2時間35分で到着します（便や交通状況により所要時間は変動）。
▼電車
JR特急を利用する場合、東京駅からJR京葉線・外房線特急「わかしお」号に乗車すれば、安房鴨川駅まで約1時間51分〜2時間で、乗り換えなしでアクセス可能です。
▼車でのアクセス
東京湾アクアラインを経由し、君津ICまたは木更津南ICから一般道・有料道路（房総スカイライン・鴨川有料道路など）を利用して、温泉地まで渋滞がなければ約1時間30分〜1時間45分が目安です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
泉質はアルカリ性単純温泉が多く、肌にやさしいとされることから、ファミリー層や女性にも人気。1年を通してリゾート感覚で海と温泉を楽しめるのが大きな魅力です。
「鴨川温泉」周辺には何がある？鴨川温泉の周辺には、県内最大規模の海洋レジャーランド「鴨川シーワールド」をはじめ、レジャースポットが充実しています。宿泊施設からシーワールドまではシャトルバスなどでアクセスできる場合も多く、温泉とレジャーを組み合わせた旅行に最適です。
「太平洋を一望出来る絶景が素晴らしい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
▼絶景のオーシャンビュー
「太平洋が一望出来る絶景が素晴らしい」（50代男性／福島県）」
「太平洋を望む絶景風呂が自慢の宿が多く、一年を通して温暖な気候なので、花摘みやマリンスポーツも楽しめます」（50代女性／東京都）」
▼鴨川シーワールドとの組み合わせに最適
「鴨川シーワールドを楽しんだり、海が見える温泉でゆっったりしたい」（50代女性／東京都）」
「鴨川シーワールドやマザー牧場なども一緒に行きやすいから」（20代女性／埼玉県）」
▼新鮮な海の幸と自然が豊富
「新鮮な海の幸も豊富で、自然とグルメを満喫できるため、外国人観光客が喜ぶと思います」（30代男性／千葉県）」
【首都圏からのアクセス】高速バスや電車で乗り換えなし鴨川温泉へは、都心から直通の高速バスや特急列車が利用できるため、アクセスしやすいのが魅力です。
▼高速バス
東京駅（バスターミナル東京八重洲）からアクアライン高速バス「アクシー号」に乗車すれば、鴨川シーワールド前や安房鴨川駅まで最速で約1時間55分〜2時間35分で到着します（便や交通状況により所要時間は変動）。
▼電車
JR特急を利用する場合、東京駅からJR京葉線・外房線特急「わかしお」号に乗車すれば、安房鴨川駅まで約1時間51分〜2時間で、乗り換えなしでアクセス可能です。
▼車でのアクセス
東京湾アクアラインを経由し、君津ICまたは木更津南ICから一般道・有料道路（房総スカイライン・鴨川有料道路など）を利用して、温泉地まで渋滞がなければ約1時間30分〜1時間45分が目安です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)