「成功したヲタク」山田裕貴、女性K-POPグループとの近距離ショットに反響！ 「ただのファンみたい」
俳優の山田裕貴さんは10月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国の女性アイドルグループ・Kep1er（ケプラー）に「夢のオタク時間だった」と感謝し、話題となっています。
【投稿】山田裕貴「夢のオタク時間だった」
この投稿には「成功したヲタクだ…！」「オタクの顔になってる」「念願の共演！」「夢が叶って良かったです」「共演者じゃなくてただのファンみたいな撮り方（笑）」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「距離近かった」同日、神奈川県・横浜アリーナにてイベント「山田裕貴のオールナイトニッポン ドラゴンフェニックス甲子園」を開催した山田さん。出演したKep1erの公式Xアカウントは、イベント後にメンバーと山田さんの集合ショットを公開しました。山田さんのうれしそうな表情が印象的です。山田さんはその投稿を引用し「kep1erの皆さん本当にありがとうございました 夢のオタク時間だった 距離近かった Kep1er最高!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!」とコメント。Kep1erのファンとして、念願の出来事だったようです。
「感動しました」「最高の初ステージだった」同イベントにはほかにも、2人組アーティスト・スキマスイッチやシンガーソングライターのAogumoさんなどが出演。山田さんは、それらの出演者にも「感動しました」「最高の初ステージだった」と感謝のコメントを寄せています。気になった人は、Xの投稿をチェックしてみてくださいね。
