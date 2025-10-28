¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ¬¡ÖÀ¸Êª³Ø¤Ïà¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤³ØÌäá¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡ÖÅ·Å¨¤È¤Ê¤ëÀ¸Êª¤ò¸«¤Ä¤±¡¢³²Ãî¤ÎÈ¯À¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À®¸ùÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿12²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
À¸Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¿Ê²½¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀ¸Êª³Ø¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤¤¤ï¤¯¡ÖÅ·Å¨¤È¤Ê¤ëÀ¸Êª¤ò¸«¤Ä¤±¡¢³²Ãî¤ÎÈ¯À¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À®¸ùÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡ËÍ¤Î´°Á´¤ÊÊÐ¸«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸Êª³Ø¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¤ª¶â¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤³ØÌä¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°äÅÁ»ÒÁÈ¤ß´¹¤¨µ»½Ñ°Ê³°¤Ç¡¢»º¶È¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤ª¶â¤¬Æ°¤¤¤¿Îã¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡º«Ãî¤Î¸¦µæ¤À¤È³²ÃîËÉ½ü¤Ç¤¹¤Í¡£ÇÀ¶È¤Ç¤Î³²Ãî¤Ë¤è¤ëÈï³²³Û¤Ï¿ÓÂç¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç³²Ãî¤ÎÅ·Å¨¤È¤Ê¤ëÀ¸Êª¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤òÈª¤ËÊü¤¹¤³¤È¤Ç³²Ãî¤ÎÈ¯À¸¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À®¸ùÎã¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤³¤ì¤Ã¤Æ¤À¤¤¤Ö±¢ËÅÏÀ¤á¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥´¥¥Ö¥ê¤ò´°Á´¤ËÀäÌÇ¤µ¤»¤ëµ»½Ñ¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢»¦ÃîºÞ¶È³¦¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÀäÌÇ¤µ¤»¤º¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡Ê¾Ð¡Ë
ÎëÌÚ¡¡¤Þ¤¢¡¢±¢ËÅÏÀ¤ÎÎà¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¾¦ÉÊ¤Î¼÷Ì¿¤ò¤¢¤¨¤ÆÃ»¤¯¤·¤¿¤ê¡¢ÀÇ½¤ò°¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤Ë²¿ÅÙ¤âÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ö·×²èÅªÄÄÉå²½¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢ÇÀÌô¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ°Äó¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¶¯¤¤ÇÀÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÃî¤ÎÂ¦¤ËÄñ¹³À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÍÁ³ÊÑ°Û¤ÇÇÀÌô¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È´ûÂ¸¤ÎÇÀÌô¤Ï¸ú¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¿·¤·¤¤ÇÀÌô¤òºî¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¤¤¿¤Á¤´¤Ã¤³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢´°Á´¤Ê²ò·è¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢Å·Á³Å÷¤Ê¤É¤Ïº¬Àä¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥¦¥¤¥ë¥¹¤äºÙ¶Ý¤ò¥¼¥í¤Ë¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤º«Ãî¤À¤Ã¤Æ¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ïº¬Àä¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡³Î¤«¤Ëº¬Àä¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Æì¸©¤Ë¥ß¥Ð¥¨¤È¤¤¤¦¥Ï¥¨¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤ä¥´¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤Î²Ì¼Â¤ÎÃæ¤Ë¤¦¤¸Ãî¤¬´óÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥ß¥Ð¥¨¤òÉÔÇ¥ÃîÊü»ôË¡¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Çº¬Àä¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤ª¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡ÀÎ¤Ï²Æì¤Î¥´¡¼¥ä¡¼¤Ê¤É¤ò³ä¤ë¤ÈÃæ¤Ë¤¦¤¸Ãî¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Îº¬Àä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¡¢¿¢ÊªËÉ±Ö¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²Æì¤Ç¼è¤ì¤¿ÆÃÄê¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤òËÜÅÚ¤Ë½Ð²Ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥ß¥Ð¥¨¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡©
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢²Æì¤ÎÇÀ¶È¤È·ÐºÑ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢º¬ÀäÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥Ï¥¨¹©¾ì¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë»ÜÀß¤Ç¥ß¥Ð¥¨¤Î¤¦¤¸Ãî¤òÂçÎÌ¤Ë¿Í¹©»ô°é¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥µ¥Ê¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇÊü¼ÍÀþ¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¾È¼ÍÎÌ¤ò¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤ÈÀ¸¿£Ç½ÎÏ¤ò¼º¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸òÈø¤Ï¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¤â»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤Ê¤¤¥ª¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¥ª¥¹¤ò¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ²Æì¤ÎÌî³°¤ËÂçÎÌ¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤¯¡£¤¹¤ë¤ÈÌîÀ¸¤Î¥á¥¹¤¬¤½¤Î¥ª¥¹¤È¸òÈø¤·¤Æ¤âÍñ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£²Æì¤¬ËÜÅÚ¤ËÉüµ¢¤·¤¿1970Ç¯Âå¤«¤é¹ñ²ÈÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ó¤ÊÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢²Æì¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¤è¤¯¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¡Ö¥ß¥Ð¥¨¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹©¾ì¤ÇÂçÎÌ¤Î¥ß¥Ð¥¨¤ò»ô°é¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÂçÎÌ¤Ë¤Ð¤é¤Þ¤¯¡£»ö¾ð¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤é¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤·¤«¤â¡¢ÌîÀ¸¤Ë¤¤¤ë¸ÄÂÎ¿ô¤Î10ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ï¤Þ¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ë¡ª¡Ê¾Ð¡Ë
ÎëÌÚ¡¡¤½¤·¤Æ¥ß¥Ð¥¨¤Îº¬Àä¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²Æì¸©»º¤Î¥«¥Ü¥Á¥ã¤ä¥Þ¥ó¥´¡¼¡¢¥´¡¼¥ä¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÀ»ºÊª¤òËÜÅÚ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë°Â¿´¤·¤Æ½Ð²Ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅÚ¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²Æì¤ÎÌîºÚ¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¼Â¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆËÜÅÚ¤Ë»ý¤Á½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¡£²Æì¤Ë¤¤¤ë¥¢¥ê¥â¥É¥¥¾¥¦¥à¥·¤È¤¤¤¦³²Ãî¤¬¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë´óÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥â¤¬¼«¸ÊËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤ËÆÃ¼ì¤Ê²½³ØÊª¼Á¤òºî¤ê½Ð¤¹¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¶¯Îõ¤Ë¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÌµÇÀÌô¤ÇÌîºÚ¤ò°é¤Æ¤ë¤È¡¢ÌîºÚ¼«¿È¤¬Ãî¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆÇÁÇ¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£µí¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Û¤É¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Æì¸©»º¤ÎÀ¸¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ïº£¤Ç¤âËÜÅÚ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÏÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Î¥¾¥¦¥à¥·¤âÉÔÇ¥²½µ»½Ñ¤ÇËÉ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¸¦µæ¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤¬2¼ïÎà¤¤¤Æ¡¢1¼ïÎà¤¬¤«¤Ê¤ê¼ê¤´¤ï¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÜÅÚ¤Ø¤Î½Ð²Ù¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¥ß¥Ð¥¨¤¬º¬Àä¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤À®²Ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆ®¤¤¤Ë¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥Ð¥¨¤Ï²¿¼ïÎà¤â¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç²Æì¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÌ¤Î¼ïÎà¤¬¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥»¥°¥í¥¦¥ê¥ß¥Ð¥¨¤È¤¤¤¦³°Íè¼ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ß¥Ð¥¨¤Ë¤Ï½¾Íè¤ÎÉÔÇ¥µ»½Ñ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢ºÆ¤Ó¿¢ÊªËÉ±ÖË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Æì¤«¤é¤Î½Ð²Ù¤¬Ää»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤Î4·î14Æü¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ä¡¼¤ä¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥°¥¢¥Ð¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥Ñ¥Ñ¥¤¥ä¤Ê¤É¤Ï¡¢²ÆìËÜÅç¤«¤é¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ»ý¤Á½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢º£¡¢º«Ãî¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬²Æì¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¿·¤·¤¤¥ß¥Ð¥¨¤òº¬Àä¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢°ìÅÙ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¡¢¹ñ¤ÎÍ½»»¤Ê¤É¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤Ê¤Î¤Ë......¡£
ÎëÌÚ¡¡ËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê»Å»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸¦µæ¤ò¸øÅª¤ÊÇÀ¶È»î¸³¾ì¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¾¤Ë³²Ãî¤ÎÈï³²¤ò·àÅª¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¸¦µæ¼Ô¸Ä¿Í¤ËÊó¾©¶â¤Ê¤É¤Î¤ª¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Æì¤ÎÇÀ»ºÊª¤¬Á´¹ñ¤ËÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ìÂç»º¶È¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤½¤Î¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢²¿½½Ç¯¡¢²¿É´Ç¯¤È¤½¤ÎÃÏ°è¤Î»º¶È¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤°Î¶È¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤¦¾¯¤·Êó¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê»ÈÌ¿´¶¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤³¤Î»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²Æì¸©¤ÎÇÀ¶È»î¸³¾ì¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¤ªµëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê»Å»ö¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Æ·ÐºÑµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ë¡¢À¤´Ö¤ÎÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤½¤ÎÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤«¤Î¾Þ¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÎëÌÚµªÇ·¡ÊNoriyuki SUZUKI¡Ë¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡£»°½ÅÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¿Ê²½¡Ø°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¡Ù¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡Ø¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¡Ù¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë°ä»º¡×¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï¡Ö@fvgnoriyuki¡×
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ