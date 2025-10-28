「ファミマがチョコだらけ！」10．28から！ ひとくちで3度のしあわせを感じられるスイーツを展開
「ファミリーマート」は、10月28日（火）から、チョコ好きによる、チョコ好きのための、チョコづくしの祭典「ファミマがチョコだらけ！」を、全国の店舗で開催する。
【写真】全部気になる！ 贅沢なチョコスイーツ一覧
■11種類のチョコスイーツを用意
今回開催される「ファミマがチョコだらけ！」は、ひとくちで3度のしあわせを感じられる11種類のチョコスイーツをデザートやパン、アイス、お菓子、ドリンクなど、さまざまなカテゴリで展開するキャンペーン。
「濃厚ショコラドームケーキ」は、しっとりガトーショコラ生地、濃厚なチョコガナッシュ、マーブル模様が特徴的なドーム型のチョコムースで構成された一品で、ムースの中にとろ〜り濃厚なチョコソースが入っている。
また、チョコクリームとチョコダイスを巻き込んだクロワッサンに、チョコマカロン生地を絞って焼き上げた「チョコマカロンクロワッサン」も用意。サクッとした食感とチョコの味わいが楽しめるスイーツパンに仕上がっている。
さらに、秋冬にぴったりの贅沢なアイスバー「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜」が展開されるほか、3種の異なるチョコをブレンドした「チョコレートドリンク」も登場し、チョコ好きにはたまらないラインナップとなっている。
