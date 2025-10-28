東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6556　高値0.6560　安値0.6511

0.6623　ハイブレイク
0.6591　抵抗2
0.6574　抵抗1
0.6542　ピボット
0.6525　支持1
0.6493　支持2
0.6476　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5769　高値0.5788　安値0.5749

0.5827　ハイブレイク
0.5808　抵抗2
0.5788　抵抗1
0.5769　ピボット
0.5749　支持1
0.5730　支持2
0.5710　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3990　高値1.4011　安値1.3970

1.4052　ハイブレイク
1.4031　抵抗2
1.4011　抵抗1
1.3990　ピボット
1.3970　支持1
1.3949　支持2
1.3929　ローブレイク