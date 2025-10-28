東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6556 高値0.6560 安値0.6511
0.6623 ハイブレイク
0.6591 抵抗2
0.6574 抵抗1
0.6542 ピボット
0.6525 支持1
0.6493 支持2
0.6476 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5769 高値0.5788 安値0.5749
0.5827 ハイブレイク
0.5808 抵抗2
0.5788 抵抗1
0.5769 ピボット
0.5749 支持1
0.5730 支持2
0.5710 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3990 高値1.4011 安値1.3970
1.4052 ハイブレイク
1.4031 抵抗2
1.4011 抵抗1
1.3990 ピボット
1.3970 支持1
1.3949 支持2
1.3929 ローブレイク
