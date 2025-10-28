今回は、妻が家出して数日間帰ってこず、義母に電話した結果についてのエピソードを紹介します。

妻はいったいどこに…？

「妻がある日突然、『しばらく家を出ます』という置き手紙を残し、家出しました。すぐに帰ってくるだろうと思っていましたが、何日も帰ってこず、LINEも電話も一切反応なし。さすがに心配になりましたし、きっと義実家にいるだろうと思ったので義母に電話しました。

しかし義母は『ウチにはいないわよ。何かあったの？』と言ってきたので、『実はちょっとケンカしまして』と答えると、『頭を冷やした方がいいんじゃない』『そのうち帰ってくるわよ』と淡々とした口調で言ってきて、あっさり電話を切られました。自分の娘が家出して何日間も帰ってこないというのに、まるで心配する様子がないなんておかしいですよね。にしても、『あいつどこ行ったんだよ……』と心配で気が気じゃなく、食事も喉を通りません」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 妻が家出したということは、夫によっぽど不満があったということですよね。夫も心当たりがあるでしょうから、これを機に反省するといいですが……。

