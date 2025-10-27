ヒューマン メイドプロデュースのカレーショップが渋谷パルコに　ポップアップ開催も

「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」がプロデュースするカレーショップ「CURRY UP」が、渋谷PARCO地下1階に国内3店舗目となる新店舗をオープンする。営業開始日は10月29日。

【画像をもっと見る】

CURRY UPは2010年に東京・原宿で誕生。オリジナルスパイスを使用した無添加カレーを提供している。店名はファレル・ウィリアムス（Pharrell Williams）が命名。新店舗では、渋谷店限定のサイドメニューとして「カリーアップ ポーク」を販売する。

また、オープンを記念して11月1日から3日まで渋谷PARCO 1階・公園通り広場でポップアップストアを開催。ヒューマン メイド、CURRY UP、グラフィックアーティスト VERDYによるトリプルコラボレーションアイテムとして、CURRY UPのマスコットキャラクター クミン（CUMIN）とVERDYのヴィック（VICK）が融合したグラフィックを配したTシャツ（1万3200円）、スウェット（3万5200円）、ショップコート（8万5800円）の3型をラインナップする。そのほか、定番のクミンTシャツやキャップ、雑貨、レトルトカレーなどの販売も行う。

◾️CURRY UP SHIBUYA PARCO

オープン日：2025年10月29日（水）

営業時間：11:30〜22:30（L.O. 21:30）

所在地：東京都渋谷区宇田川町15−1 渋谷PARCO 地下1階

◾️ポップアップストア

開催期間：2025年11月1日（土）〜11月3日（月）

営業時間：11:00〜21:00

会場：PARCO1階 公園通り広場

所在地：東京都渋谷区宇田川町15−1