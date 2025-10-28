『ドラゴンボールZ』バーダックの仲間・トテッポが大猿に変身した「大猿トテッポ」が登場
プレックスは、『ドラゴンボールZ』より「ドラゴンボールアライズ 大猿トテッポ」(33,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年10月29日(水)12時から予約受け付けが開始となり、2026年4月発送予定。
2026年4月発送予定「ドラゴンボールアライズ 大猿トテッポ」(33,000円)
ドラゴンボールアライズの新製品として、バーダックの仲間・トテッポが大猿に変身した姿「大猿トテッポ」が登場。
今後もバーダック大猿軍団は登場予定。まずは第4弾となる大迫力の【大猿トテッポ】に注目したい。
(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション
