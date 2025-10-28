２６日まで長野エムウェーブで行われたスピードスケートの全日本距離別選手権で、ミラノ・コルティナ五輪の出場枠がかかるワールドカップ（Ｗ杯）前半戦の日本代表が決まった。

１９９８年長野五輪女子５００メートル銅メダリストで、本紙で解説を務める岡崎朋美さんが大会を振り返った。

◇

女子５００メートルを制した吉田雪乃選手（寿広）は動きがよくなっていました。長野五輪金メダルの清水宏保氏もサポートに入り、トップスケーターの感想を聞きながら刺激を受けていると思います。滑りは独特で「暴れている」という表現が近く、他の選手がまねしようと思ってもできない彼女独特の良さがあり、楽しみな選手です。

スタートから最初の１００メートルまでの入りも改善してきましたが、欲を言うと、よりパワーのある力強いスタートができれば、もっと速くなるはずです。今回の記録は３７秒５０だったけれど、１２月の全日本選手権では３７秒２０あたりの記録で来てほしいです。五輪出場枠がかかるＷ杯では余裕を持って表彰台に上がって、勝ち癖をつけて世界に自分の名前を印象づけることも大事になってきます。

高木美帆選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１０００メートルで９連覇、１５００メートルでは１０連覇。若くから活躍し、自分の種目としている点はすばらしい。ただ、今回の１５００メートルは少し驚きました。ラスト１周はいつもなら余裕を感じさせますが、今回は力を振り絞りながら滑っているようでした。昨年も同じ傾向があり、改善を期待していた部分です。試行錯誤してきたスケート靴のブレード（刃）など、道具面も本来なら昨季までに固めておきたかったはずです。とはいえ、五輪まで１００日ほどあります。

ある程度の形が見えた中でシーズン開幕戦を迎えた方が気は楽ですが、高木選手はここに完全に照準を合わせたわけではありません。課題が明確なのであれば焦らずＷ杯の中でクリアし、五輪本番に合わせればいい。実績と経験からもその力がある選手だと思います。