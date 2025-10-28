SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼430ËüÄ¶¡¦°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡¢ÎáÏÂºÇ¶¯¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¡ª¡¡¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡ÙÇÛ¿®·èÄê
¡¡°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¤¬¡¢11·î25Æü¤è¤êDMM¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¡È¿åÃå»Ñ¡É¤â
¡¡1973Ç¯¤Ë±Ê°æ¹ë¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¦¼Â¼Ì±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹ºîÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤À¡£
¡¡¤â¤Ï¤äÀâÌÀÉÔÍ×¤ÎÅÁÀâÅª¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ç¡·î¡Ê¤¤µ¤é¤®¡Ë¥Ï¥Ë¡¼¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÎáÏÂ¤Î»þÂå¤ËÁõ¤¤¤â¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ï¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢È´·²¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¡¢SNSÁí¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô430ËüÄ¶¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥³¥ó¡¦°¤Éô¤Ê¤Ä¤¡£ÎáÏÂ¤Î¿·¤¿¤Ê¡È°¦¤ÈÀµµÁ¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ë¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡É¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ï¥Ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡ª¡×¤Î³Ý¤±À¼¤Ç¶õÃæ¸µÁÇ¸ÇÄêÁõÃÖ¤òµ¯Æ°¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¿¦¶È¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¡£¥Ï¥Ë¡¼¤Î¼·ÊÑ²½¤ÏËÜ¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢¤È¤¤Ë¤ÏºÇ¶¯¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥«¥ê¥¹¥Þ¥Û¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡²ÚÎï¤ÊÊÑ¿È¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È°¦¤ÈÀµµÁ¤ÎÀï»Î¡É¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·Å¸³«¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂÈÇ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡º£²ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢°¤Éô±é¤¸¤ëÇ¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤ÎÊÑ¿È¸å¤Î¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ç³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç±Ô¤¤´ãº¹¤·¤«¤é¤Ï¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¾ðÇ®Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥Ë¡¼¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤È¡¢ÀÖ¤È¹õ¤Î¸÷Âô¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ä¤ÄÎáÏÂÈÇ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡£Èà½÷¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¤è¤êºÝÎ©¤Ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤ò±é¤¸¤ë°¤Éô¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡Ø°¦¡Ù¤È¡ØÍ¦µ¤¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ëÆ»¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤¬¥Ï¥Ë¡¼¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÂåÈÇ¤Î¥Ï¥Ë¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤ÈÀï¤¤¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î°áÁõ¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»ý¤ÄÉáÊ×Åª¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎáÏÂÈÇ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼ BELOVED ENEMY¡Ù¡ÊÁ´15ÏÃ¡Ë¤Ï¡¢DMM¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Æ11·î25Æü¤è¤êÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¢¨°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£°¤Éô¤Ê¤Ä¤
¡½¡½½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤ò¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¡ÈÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ï¥Ë¡¼¤ÈÉÔÆó»Ò¡¢¤É¤Á¤é¤âÁý»³¹¾°Ò»Ò¤µ¤ó¤¬À¼¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï±¿Ì¿¤À¡ª¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤¿¤·¼«¿È¤âºîÉÊ¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï½é¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´Þ¤á¤Æ½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±éµ»¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Ë·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ´Ö¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î¤È¤¤Ë·õÆ»¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼Â¤Ï½éÃÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·õ¤Î°·¤¤¤òË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î·Ð¸³¤¬¥Ï¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤äÑÛ¡¹¤·¤µ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸½ÂåÈÇ¤Î¿·¤·¤¤¡Ø¥Ï¥Ë¡¼¡Ù¤ò¡¢±é¤¸¤ë¾å¤Ç¶ìÏ«¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡©
¡¡¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¤ÏÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢À¼Í¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎòÂå¥Ï¥Ë¡¼¤ÎÀ¼¤äÏÃ¤·Êý¤òÄ°¤¤¤Æ¸¦µæ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÈÆâ¤ËÈë¤á¤¿¶¯¤µ¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½´Ñ¤ë¿Í¤Ø²¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡¤É¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤â¡Ö°¦¡×¤È¡ÖÍ¦µ¤¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ëÆ»¤ò´Ó¤¯»ÑÀª¤¬¥Ï¥Ë¡¼¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÂåÈÇ¤Î¥Ï¥Ë¡¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤ÈÀï¤¤¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤È°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î°áÁõ¤âËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤½¤³¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¶¯¤¯À¸¤¤ëÍ¦µ¤¡É¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
