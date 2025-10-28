»³²¼¹¬µ±¡õ¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡ÙÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Ëè½»Ò¡¢M¡ªLKÁ¾Ìî½ØÂÀ¡¢¹©Æ£Èþºù¤é
¡¡»³²¼¹¬µ±¤È¾¾ËÜÎçÀ¸¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë11·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊMBS¡¦TBS¡¿Ëè½µ²ÐÍË¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢è½»Ò¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡ÊM¡ªLK¡Ë¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢Åø¥¥é¥é¡¢¿ÛË¬¼îÍý¡¢¹©Æ£Èþºù¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûè½»Ò¡¢M¡ªLKÁ¾Ìî½ØÂÀ¤é½¢³èÀ¸¤ò±é¤¸¤ëÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡¡¥½¥í¥«¥Ã¥È
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÈÇ½éÅÐ¾ì»þ¤ËKindleÁ´ÂÎ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¿Íµ¤¾®Àâ¡Êº¬ËÜÁï°ìÏº¡¿ÁÐÍÕÊ¸¸Ë¡Ë¡£2022Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ²½¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎÌ¡²è¥¢¥×¥ê¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯DAYS¡Ù¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¡¢¸½ºßÏ¢ºÜÃæ¡£Ì©¼¼¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥²¡¼¥àÅ¸³«¤È¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÀëÅÁ¹¹ð¤ÎËÜ¼Á¡¢¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¡¢¤½¤·¤Æ¡È¿¿¼Â¡É¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëÌäÂêºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¡ÖÅÅ±ûÆ²¡×¤Î½¢¿¦»î¸³¤ò¾¡¤Á¤¢¤¬¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸8Ì¾¡£Èà¤é¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÁª¹Í¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢À¯ÉÜ¥Á¡¼¥à¤È¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë4¿Í¤º¤Ä¤ÇÊ¬¤«¤ì¡¢ÀëÅÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¾ÁÛ¹ñ²È¤Î¹ñÌ±¤òÀïÁè¤ËÆ³¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¶¥¤¦¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£¾¡ÇÔ¤Î¹ÔÊý¤ä¤¤¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Î¿¿¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï¡©¡½Àè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥²¡¼¥àÅ¸³«¤È¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤¬¡¢ÀëÅÁ¹¹ð¤ÎËÜ¼Á¡¢¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ±¼ç¼çµÁ¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤«¤òÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡À¤ÏÀ¤òÀïÁè»¿À®¤ËÆ³¤¤¿¤¤À¯ÉÜ¥Á¡¼¥à¤ÈÀïÁèÈ¿ÂÐ¤Î¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥²¡¼¥à¤ò¹Ô¤¦ËÜºî¡£¤³¤Î¤¿¤Ó»³²¼¡¢¾¾ËÜ¤òÉ®Æ¬¤ËÀ¯ÉÜ¥Á¡¼¥à¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ìÀï¤¦½¢³èÀ¸6Ì¾¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¡ÖÀ¯ÉÜ¥Á¡¼¥à¡×¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢¾¯¤·¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ä¹áºäÍ¥²ÖÌò¤Ë¤Ï¡¢è½»Ò¡£ESS¥µ¡¼¥¯¥ë¤Î¥Ç¥£¥Ù¡¼¥ÈÉôÌç¤Ë½êÂ°¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤¬µ±¤¯¹¥ÀÄÇ¯¤ÊÄÇÌ¾¿ð¼ùÌò¤Ë¤Ï¡¢Á¾Ìî½ØÂÀ¡ÊM¡ªLK¡Ë¡£¸½Âå»ë³ÐÊ¸²½¸¦µæÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤âÎäÀÅ¤ò´Ó¤¯¿¥³ÞÍõÌò¤Ë¤Ï¡¢»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡£
¡¡¡Ö¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡×¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÀì¹¶¤·¡¢´ØÀ¾ÊÛ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê±ÛÃÒ¾®Ìë¹áÌò¤Ë¤Ï¡¢Åø¥¥é¥é¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹¥¤à¹ñÍ§´´É×Ìò¤Ë¤Ï¿ÛË¬¼îÍý¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥£¥¢ÍýÏÀ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢¿®Ç°¤ÇÆ°¤¯¥¿¥¤¥×¤Î³ßËÜÀ®ÈþÌò¤Ë¤Ï¡¢¹©Æ£Èþºù¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¡Ø¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡Ù¤Ï¡¢MBS¤Ë¤Æ11·î18Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24»þ59Ê¬¡Ê½é²ó¤Ï25»þ19Ê¬¡ËÊüÁ÷¡¢TBS¤Ë¤ÆÆ±Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË25»þ28Ê¬¡Ê½é²ó¤Ï25»þ48Ê¬¡ËÊüÁ÷¡£
¡¡ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹áºäÍ¥²ÖÌò¡¿è½»Ò
¡¡»ä¼«¿È23ºÐ¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¿Í¤¬¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿Ç¯Îð¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö½¢¿¦³èÆ°¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡È±é¤¸¤ë¡É¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¯¤¤¤´±ï¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹áºä¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËºÇ¤â¶á¤¤ÌÜÀþ¤Ç´ó¤êÅº¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÊ¹¤´·¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ä¾¯¤·Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±ÇÁü¤òÄÌ¤·¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼«Á³¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÄÇÌ¾¿ð¼ùÌò¡¿Á¾Ìî½ØÂÀ
¡¡½¢³è²ñ¾ì¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¶ÛÄ¥¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤¬±é¤¸¤ëÄÇÌ¾¿ð¼ù¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÇÃ¯¤È¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤ë¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤·¡¢²¿¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯É½¾ð¤ä¡¢¿´¤ÎÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÀëÅÁ¤ÎËÜ¼Á¤È¤Ï²¿¤«¡É¤òÌä¤¦¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÊª¸ì¤ò¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¡È¤·¤¤¤Ê¡É¡ª
¢£¿¥³ÞÍõÌò¡¿»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯
¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¶î¤±°ú¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤Î¿´¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬±é¤¸¤ë¿¥³Þ¤Ï°ì¸«¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¹¤¬¿´¤Î±ü¤Ë¶¯¤¤»×¤¤¤òÈë¤á¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀÅ¤«¤Ê¾ðÇ®¤òÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£±ÛÃÒ¾®Ìë¹áÌò¡¿Åø¥¥é¥é
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤ÎµÓËÜ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤¿»þ¡¢Ä»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤Ç¤ÎËÜÆÉ¤ß¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤â¶½Ê³¤¬Îä¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ»×¤È¾ðÇ®¤ÈÄ©Àï¤Ë°î¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾ÊÛÁ´³«¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êËÁ¸±¤·¤Ê¤¬¤éÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£¹ñÍ§´´É×Ìò¡¿¿ÛË¬¼îÍý
¡¡·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÊüÁ÷¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÍ¤¬±é¤¸¤ë¹ñÍ§¤¯¤ó¤ÏÄÏ¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Î¤¢¤ëÆ¬¤ÎÎÉ¤¤ÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¸ÄÀÈ´·²¤Ê¤Î¤Ç¡¢À§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç±þ±ç¤Î¤Û¤Éµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£³ßËÜÀ®ÈþÌò¡¿¹©Æ£Èþºù
¡¡µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤â»É¤µ¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ø¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÁá¤¯±é¤¸¤¿¤¤¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬±é¤¸¤ë³ßËÜ¤Ï¿Ä¤¬¶¯¤¯¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ³ßËÜ¤¬¤Ê¤Ë¤ò´¶¤¸¡¢¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à¤Î´Ø·¸À¤Ê¤ÉºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¥²¡¼¥à¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
