フェイエノールトとPSVの試合で紙吹雪によってキックオフ時間が15分遅れた

オランダ1部フェイエノールトは10月26日に行われた第9節でPSVと対戦して2-3で敗れて今シーズンの初黒星を喫した。

フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛はともにフル出場を果たしているが、試合は思わぬ形でキックオフ時間が15分ほど遅れることとなった。

異例の光景にフェイエノールトの監督であり、元オランダ代表のストライカーであるロビン・ファン・ペルシー氏も唖然とするしかなかった。試合前、スタンドからは大量の紙吹雪が撒かれた。選手たちはウォーミングアップを紙吹雪が撒かれたなかで行ったが、試合前にはブロワーを持った関係者がピッチ上の紙吹雪をピッチ外へ飛ばした。試合中には選手たちが紙吹雪に滑るシーンもあった。

まるで雪が降ったかのような光景に、SNS上では「昔の南米は気にせずやってたよね」「レイソルも昔は紙吹雪してたなー！」「なんでも起こりえる。これがサッカー」「雪かと思た」「何してんの観客」と、懐かしむ声や行動を疑問に思う声が寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）