【専門家の目｜太田宏介】水戸MF齋藤俊輔が個人技弾

水戸ホーリーホックは10月26日、J2リーグ第34節で北海道コンサドーレ札幌とアウェーで対戦し1-0で勝利した。

この試合でMF齋藤俊輔が相手守備網を打開して決めた豪快ミドル弾について、元日本代表DF太田宏介氏が絶賛している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

衝撃的なゴールだった。前半26分、齋藤は敵陣左サイドでボールを受けると反転しながらマークをかわす。守備についた札幌守備陣5人の間を潜り抜け、カットインから最後はMF高嶺朋樹を股抜きでかわし右足一閃。鋭いシュートは相手GKの手を弾きながらゴールネットを揺らした。

「いわゆるもう何もないところから、無から得点を決めている」と太田氏は脱帽。「1人で狭いスペースを打開して、なおかつとんでもないミドルを決めて、結局それで1-0で勝つじゃないですか。水戸が今優勝争いしてるなか、前節めちゃくちゃ悔しい負け方をして、この試合は絶対負けられないいう位置づけた試合で、あのパフォーマンスができるのは凄い。でしかもまだ20歳。水戸の将来は明るいですね」と絶賛のコメントを並べた。

齋藤は桐光学園高校から昨年水戸に加入しプロデビュー。昨季はリーグ戦16試合1得点を記録していたなか、今季は徐々に出番を掴み、主力へと定着した。代表戦で抜けることもあったが、ここまで23試合8ゴールと素晴らしい結果を残している。

そんな齋藤に太田氏は縁を感じているという。「高校時代に知り合いから『神奈川に齋藤というめちゃめちゃいい選手いるよ』と話を聞いていたのですが、プロデビュー戦となった昨年6月のリーグ戦で、僕はその試合の解説をしていたんですよ」と、たまたまスポーツチャンネルDAZNで試合中継を担当していた明かした。

「初出場とは思えないほど積極的に仕掛けていて、短い時間で結構強烈なインパクトを残していました。『うわ、すごい！』と思っていたら少しずつ出場機会を重ねて、今シーズン主力になって、アンダー代表にも入った。同じ神奈川からですし、縁がありますね」

齋藤は2028年に開催されるロサンゼルス五輪を目指すU-20日本代表にも選出され、先日行われたU-20W杯でも主力して全4試合に出場していた。

「ドリブルで1人2人剥がせる選手は日本にいるけど、それに加えてああいうミドルを突き刺せる選手はなかなかいない。また面白いサイドアタッカーが出てきたなと思いますね。順調にキャリア伸ばしてほしいですし、水戸がJ1に上がったらいろんな話が来ると思う。でも個人的には出場機会を得るためにも水戸に残って、水戸の主力として来年J1でチャレンジする方が絶対いいと思っている。本当に応援しているので、注目していきたい」

まだプロ2年目の若武者がどこまで成長し来季、そして五輪、A代表へと駆け上がって行くのか注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）