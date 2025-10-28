芳根京子、朝ドラヒロインが経験する“9月に心が折れる”ジンクス「乗り越えた」けど…

女優の芳根京子（28歳）が、10月27日に放送されたバラエティ番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）に出演。朝ドラヒロインが経験する“9月に心が折れる”というジンクスを乗り越えて、「全部の撮影が終わる1か月前に心が折れました」と語った。



映画「君の顔では泣けない」に出演する芳根京子が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。人生を変えた、という朝ドラ「べっぴんさん」の話題となり、朝ドラ関係者に伝わるヒロインだけが経験するジンクスとして「（東京制作は）5月に撮影が開始、7月に体調を壊して、8月にマネージャーとケンカ、9月に心が折れる」というものがあるという話が出る。



芳根は「私、乗り越えたんですよ」と話したが、「逆に、全部の撮影が終わる1か月前に心が折れました」と、結局心は折れてしまったと語る。



芳根によると、成人式を迎えて友人と式に出席して「ワイワイ」していた後に、朝ドラでは孫がいる60歳のおばあちゃんの役をやることになって「19歳に戻りたい！」と泣いてしまったと語った。