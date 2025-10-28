エミリン、結婚のお祝いに便乗した“営業メッセージ”に物申す「めっちゃやめてほしい」

10月26日、今年8月に入籍を発表したエミリンこと大松絵美が自身のYouTubeチャンネル『エミリンチャンネル』に更新した動画の中で、結婚発表後に知人から送られてきた“営業メッセージ”について語った。

今回の動画では、エミリンが食事をしながら視聴者らから募集した“人生で1番ムカついた話”をテーマに、トークを行う様子が公開された。

この中で、エミリンは、「最近のプチイライラで言うと…」と、自身が経験した最近あった嫌なことについて、「結婚したタイミングで、久しぶりに『おめでとう！』って連絡してきてくれるのはすごい嬉しいんですけど。その後にプラスアルファで、営業かけてくるのめっちゃやめてほしいです」と語った。

エミリンは続けて、「ズルいんですよ、返さざるを得ないじゃないですか？“結婚おめでとう”のことに対して、ありがとうって絶対返さざるを得ないのに、同じ文章の中に『結婚おめでとう！ところで…』みたいな」といい、保険の勧誘を受けたと説明した。

さらに、相手が勤めるウエディングフォト会社での撮影を勧めるメッセージも届いたと明かすと、「めっちゃ長文で送られてきたりとかして。私でも、それだけはどうしても悔しいから、“おめでとう”に対して“ありがとう”って言いたい気持ちはあるけど、今のとこ返せてないです」と話していた。