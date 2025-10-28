おばあちゃんのことが大好きすぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万5000回再生を突破し、「完全に言葉を理解してる」「もはや孫のよう…」「健気で泣けてくる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：おばあちゃんが電話で『犬の名前を呼んだ』結果→なぜかどこかへ行ってしまい…尊すぎる『まさかの行動』】

おばあちゃんと電話する柴犬

Instagramアカウント「shiba_hachi110」の投稿主さんは、柴犬の『はち』ちゃんと一緒に暮らしています。この日、はちちゃんは「ある人」と電話をしていました。電話の相手は、大好きなおばあちゃん！おばあちゃんはガラケーのため、声のみの通話でおしゃべりを楽しんだそうです。

スマホからおばあちゃんの声が聞こえてくると、はちちゃんは急いで近づいてきたといいます。「もしかして…おばあちゃん…？」そんな風に思ったのか、首をかしげながらスマホを凝視していたとか。しかし、はちちゃんはすぐにどこかへ走り去ってしまいました。

なぜかどこかへ行ってしまって…

投稿主さんが「はちちゃん、おいで～」と声をかけると、はちちゃんはおもちゃを咥えて戻ってきたそうです。大好きなおばあちゃんと遊びたかったのでしょうか。それとも、お気に入りのおもちゃを自慢したかったのでしょうか。はちちゃんは、「これ見て！」と言わんばかりにスマホの前におもちゃを置いたといいます。

そんなはちちゃんの様子を、投稿主さんがおばあちゃんに言葉で伝えたとか。見えないけれど愛が伝わるはちちゃんの行動に、おばあちゃんも「また遊びに来てね～」と嬉しそう…♪

その言葉を理解したのか、はちちゃんは別のおもちゃを持ってきてスマホの前に置いたそうです。可愛らしいはちちゃんの姿に、見ている方までホッコリしてしまいますね！

この投稿には「心が温かくなりました」「愛とはこれです」「おばあちゃん愛されてますね～」といったコメントが寄せられています。

おばあちゃんと会えた瞬間

別の日には、おばあちゃんと会えたときのはちちゃんの姿も紹介されていました。玄関に上がったはちちゃんは、早くもおばあちゃんの気配を察して大喜び！

耳をペタンと伏せて、甘えるようにおばあちゃんに挨拶したそうです。おばあちゃんへの愛が止まらないはちちゃん、きっとおばあちゃんもはちちゃんが可愛くて仕方ないでしょうね。

Instagramアカウント「shiba_hachi110」には、はちちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiba_hachi110」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。