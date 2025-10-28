日本交通公社の調査内容によれば、一般的なホテルのリピーター率は10％〜30％だ。だが、東京駅の丸の内駅舎内にある東京ステーションホテルは、40％ほどに及ぶことも（2012年再開業後）。なぜこれほどゲストに支持されるのか。上阪徹さんの著書『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』（河出書房新社）より、一部を紹介する――。（第1回）

東京ステーションホテル（画像＝江戸村のとくぞう／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

■ホテルのスタッフの制服にある“こだわり”

2012年の再開業時、東京ステーションホテル総支配人の藤崎斉が唱えた「おもてなし三原則」がホテルには根づいている。装い・設(しつら)え・振舞いだ。

「お茶の心、お点前(てまえ)の心、と言うとわかりやすいかもしれないですね。お客様をお迎えするきちんとした装い、きちんとした設えと、ふさわしい振舞い」（取材当時、宿泊支配人の大谷潤氏。以下すべて同じ）

なるほど、お茶と聞くと“控えめで優しい”がピンとくる。“どうだ、自分たちはすごいだろう”とはならないことも想像できる。自分を律し、丁寧な準備をする。心配り気配りをする。そういうことを大事にしてきたのだ。むしろ求められているのは、謙虚、おしとやか、礼儀正しい、といった言葉に近いかもしれない。

「ユニフォームについてのこだわりも、すごいですよ。それこそ、藤崎に聞いたら、ユニフォームだけで1時間は話していると思います。一つだけわかりやすい例を挙げれば、ほぼセミオートクチュールで作っていることです」

多くのスタッフが働くホテル。職種に合わせて、いろいろなユニフォームがある。働く人はサイズが異なるので、S、M、Lといったものを用意していくのが普通だというが、東京ステーションホテルは違うのだ。

「ユニフォームはスタッフのサイズに合わせて作ります。服に体を合わせるのではなく、体に服を合わせていく。服を直して、ビシッとする。実際、フィットしているかどうかは、見てすぐにわかります。これだけでも印象を大きく変えるんです」

■なぜ汚れているホテルは汚れるのか

また、設えに関しては、お迎えするところをきれいにする、がわかりやすいが、これが徹底している。例えば、営繕係の存在。

「修繕をしていくチームが2人ペアでいまして、1日2部屋ずつ回って、細かなところを直していきます」

なんと一人は展覧会も行っている画家なのだという。例えば調度品に小さな傷がついていた場合も、微妙な色合いを整えて直していく。もう一人は、エンジニアの仕事を長くしていたシニアスタッフで、技術的なことをよく理解している。

この2人が館内のあらゆるものを直していく。スタッフなどから指摘を受けて直すこともあるが、定期的に2人が回ってスタッフには見つけられないものも直していくのだ。

「アーティストとエンジニア、最強のペアが常に客室を最高の状態に保っています。どんなホテルでもメンテナンスは大事ですが、実は汚れていくホテルは、汚れているから汚れていくんですね。きれいだと実は汚れない」

たしかに、きれいなものを汚すのは気が引ける。傷ついていないものを傷つけたくない。だから、常にきれいにしておくのは、きれいな状態を維持しておくためにも、大事な鉄則になるのだ。

「東京ステーションホテルのお客様は、本当に大事に使ってくださいます。それは、ホテルを大事にしてくださる気持ちと、もう一つ、このホテルがとてもきれいだからだとも思うんです。だからこそ、徹底してきれいであることに努めないといけないと」

■バックヤードにコメントが掲示されるワケ

そして、設えについては、複数の外資系ホテルに勤めたことのある大谷でさえも驚いた、こんな独自の取り組みがある。

「水平直角平行垂直という原則、これをホテル全体で徹底している。横のライン、縦のラインで、まっすぐや直角が目に慣れていると、ちょっとずれているだけで気になるんです。直したくなってしまう」

日常的なところから、意識を高めているのだ。だから、客室でも廊下でもロビーでも、ちょっとしたズレに気がつく。実は、スタッフが過ごすバックヤードでも、徹底しているという。そうなれば、スタッフもズレに敏感になる。

「これも驚いたことですが、バックヤードがものすごくきれいなんです」

そしてこのバックヤード、別のところでも大谷は驚くことになった。宿泊客からもらったコメントが、従業員食堂の入り口にずらりと貼(は)られていたのだ。

「心に残るコメント、スタッフがやる気を高められるようなグッドコメントがバックヤードに掲示されているんです。スタッフが必ずやってくるのが、従業員食堂ですから、そこに貼っている。ときには個人名も入ったうれしいコメント、うれしいエピソードが、みんなに共有されています」

■どんなことをすれば宿泊客に喜ばれるのか

東京ステーションホテルは、かつて文豪がよく利用していた。そこで、客室内のメモ用紙は、原稿用紙をモチーフにした洒落たものになっている。これが何かを書きたい気持ちを高めるのかもしれないが、いずれにしても、いろいろなコメントが寄せられるのだという。

松本清張によるミステリーの名作『点と線』は、東京ステーションホテルでの着想から生まれたという。（昭和30年、46歳、東京都練馬区関町にあった当時の自宅書斎）（画像＝文藝春秋／PD-Japan-oldphoto／Wikimedia Commons）

「それをそのまま貼ります。中には、小さなお子様がかわいい絵を描いてくださったりもして。これもまた、スタッフにはうれしいものなんです」

さらに朝食会場のアトリウムでは、紙のランチョンマットが敷かれている。そこに、スタッフへのメッセージが書かれていることもあるという。これもまた、貼り出される。もちろん、オンラインでのコメント、メールメッセージなども掲示される。

食事の機会にやってくると、スタッフはじっと眺めているという。ホテルやサービスについて褒められたコメントは、もちろん誰でもうれしい。同時に、経験の浅いスタッフが、どんなことをすれば宿泊客に喜ばれるのか、理解する場にもなる。振舞いのヒントになるのだ。

「ただし、貼り出すのはグッドコメントです。お叱りのコメント、厳しいコメントは個別に対処していきます。関係部署内で、どう修正するかを考えていく。スピード感を持って修正してもらわないといけないですから」

名前が書かれていなくても、状況や時間の記録から誰が対応したのかはわかるのだという。だから、しっかりと個別で対応できるのだ。

■最も大事にしているKPI

これは企業でもホテルでもそうだが、目指すものができているかを把握するための数値目標を持っている。いわゆるKPI（Key Performance Indicator／重要業績評価指標）だ。東京ステーションホテルが最も大事にしているKPIはリピーター率。この指標を掲げ続けている。

もちろん、そのためには顧客満足度を高める、さまざまな取り組みや努力が必要になるわけだが、大谷がこれまた驚いたことがあった。

「それは、このホテルが何かを変えていくときは、お客様のコメントで変えていくということなんです。これがカッコいいから、とかではなく、お客様からこんな声が上がってきたから変えよう、となる。これが徹底されています」

リアルな手書きコメントだけではない。オンライン上にも、さまざまなコメントが存在している。東京ステーションホテルでは、そうしたコメントをしっかり注視している。

「旅行サイトもありますし、ポータルサイトもありますが、30社ほどをピックアップし、コメントをまとめて総合点やダッシュボードを作るというサービスがあって、そこから毎朝、宿泊やレストラン、宴会、婚礼など各部門長のところに送られてきます」

90点以上の数値がつくことが多いというが、ときには60点がつくこともある。何がいけなかったのか、コメントから類推して関係部署と話し合う。

「そうなれば、すぐに動かないといけない。どう対応し、どう改良していくか。この繰り返しなんです」

■紙でもらったコメントへの流儀

評価点よりむしろ、個別のコメントにこそ注視するという。いいコメントはスタッフにフィードバックしていく。一方で厳しいコメントには、修正に挑む。しかも、その向き合い方も、東京ステーションホテル独自のスタイルがあるという。

上阪徹『東京ステーションホテル』（河出書房新社）

「例えば、あるサイトにコメントが書き込まれたとする。ホテルは、良いコメントにも悪いコメントに対しても、まずは返信をするんですね。これは、他の方も見ているから、という意味合いも大きい。そのことも意識しているわけですね」

たしかに、コメントを受けたホテル側から、そうしたコメント返信がなされているのを見たことがある人も少なくないかもしれない。こんな言葉をもらった、申し訳ありません、以後スタッフ一同心がけて参ります……。

「ポジティブな印象になるので、コメントするケースが多い。問題があって、こう改善できているとわかるということで、できれば返したほうがいいというのがホテル業界では通説ですが、東京ステーションホテルは、返さないんです」

個別にはきちんと対応する。しかし、表立ってコメント返信するようなことはしない。定型文のような返信をしても信用力は高まらない。そこには本質はないから。

一方、宿泊客から紙でもらったコメントには、総支配人の藤崎が原則、個別で返礼している。こんなことをしているホテルの総支配人はまずいないだろう、と大谷は言う。

すべての流儀がオリジナルであること――それこそが東京ステーションホテルの唯一無二の魅力を支えているのだ。

上阪 徹（うえさか・とおる）

ブックライター

1966年、兵庫県生まれ。89年、早稲田大学商学部卒。アパレルメーカーのワールド、リクルート・グループを経て、94年よりフリーランス。広告、記事、広報物、書籍などを手がける。インタビュー集として、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ（徳間書店）、『外資系トップの仕事力』シリーズ（ダイヤモンド社）などがある。2011年より宣伝会議「編集・ライター養成講座」講師。2013年、「上阪徹のブックライター塾」開講。日本文藝家協会会員。

（ブックライター 上阪 徹）