｢この資料の完成度､高いね｣は二流…部下のやる気を一気に爆上げする"デキる上司"のほめことば
■ほめて伸ばす
1「具体的に」「人前で」「本気で」ほめる
2 ほめすぎには注意する
リーダー本100冊のうち28冊が「部下をほめる」ことの大切さについて触れていました。
ちなみに、対(つい)となる「叱る」の重要性に触れていたのは、約半分の13冊です。
■「ほめて伸ばす」vs「叱って伸ばす」
リクルートワークス研究所が「1000人以上の従業員規模の課長級管理職」「29歳以下・正規社員の部下を1名以上持つ者」を対象として実施した調査でも、以下のような結果でした。
「職場の部下を褒めたり、たたえたりする機会
● 毎日のようにあった……11.7％
● 週に数日程度あった……29.9％
● 週に1日程度あった……25.0％
職場で部下を叱責する機会
● 毎日のようにあった……2.0％
● 週に数日程度あった……5.4％
● 週に1日程度あった……10.8％」
（出典：リクルートワークス研究所「大手企業マネジャーの75％が『若手が十分に育っていない』と悩んでいる」2023年4月26日）
この調査結果を受け、リクルートワークス研究所主任研究員の古屋星斗(ふるやしょうと)さんは、『なぜ「若手を育てる」のは今、こんなに難しいのか』（日経BP 日本経済新聞出版）で次のように書いています。
現代のリーダーは、「叱る」より、「ほめる」を重視していることがわかります。
■「具体的に」「人前で」「本気で」ほめる
なぜ、多くのリーダーたちが、「ほめる」ことを大切にしているのでしょうか。
100冊のリーダー本に書かれていた「ほめる」理由は次の5つです。
● 人は誰しも認められたいと思っているから。
● ほめ言葉は相手の心身にエネルギーを与えるから。
● 長所を伸ばすにはほめるのが何よりだから。
● 肯定的なフィードバックを受けると、脳がオキシトシン（幸せを感じる快感ホルモン）を分泌するから。
● ほめると相手のモチベーションが上がるから。
具体的にはどのようにほめるといいのでしょうか。100冊に書かれていたほめ方のコツをまとめました。
◆ほめ方のコツ
（1）人前でほめる
本人にとって自信になるとともに、どんな行動が評価されるのかを他のメンバーに示すことができます。
（2）本気でほめる
本気でほめることで、ほめている側の気持ちが伝わります。
（3）具体的にほめる
具体的にほめることで、何がよかったのかがわかるため、本人は同じ行動を再現できます。他のメンバーの学びや気づきにもつながります。
よくあるほめ方
「すごいね！」（抽象的で、何がすごいのかわからない）
さらに伝わるほめ方
「今日の提案、事前にリスクを洗い出していたのが、すごくよかった」（具体的で、次回からもそうしようと思える）
■間接的にほめるのも効果的
（4）内面や努力、頑張りをほめる
成果をほめるより、努力やプロセス、内面をほめたほうが、メンバーのモチベーションが上がります。
また、メンバーが「自分のことをよくわかってくれている」と捉える効果もあります。
よくあるほめ方
「この資料、完成度が高いね！」（成果をほめる）
さらに伝わるほめ方
「何度も見直したんだよね。その丁寧さが伝わってきたよ」（プロセスに注目する）
「○○さんの業務を手伝ってくれたんだね。やさしいね」（内面に注目する）
（5）相手の意外な長所をほめる
「相手自身も気づいていない意外な長所」に光を当てることで、印象に残りやすくなります。
（6）ほめる点を、相手のパートナーや家族に伝える
本人を直接ほめるのではなく、相手のパートナーや家族に伝えることで、パートナーや家族が本人を誇りに感じます。
（7）思っていないことはほめない
心にもないことはほめないようにします。上滑(うわすべ)りのほめ言葉はお世辞にすぎず、相手の心には響きません。
■ほめすぎによるデメリット
リーダー本100冊の中には、ほめすぎによるデメリットを挙げる本もありました。
● なんでもかんでも手あたり次第にほめすぎると、「適当にほめる人」と思われ信用されなくなる。
● やって当たり前のことをほめると、「当たり前」の基準が低くなり、組織全体の行動レベルが下がる可能性がある。
● メンバーが自立できない。
刀(かたな)代表取締役兼CEOでマーケターとして知られる森岡毅さんは『誰もが人を動かせる！』（日経BP）で次のように述べています。
ほめることは、リーダーにとって強力な育成手段です。ただし、ほめすぎは“当たり前” の基準を下げ、部下の自立心を損なう危険もあります。
本気で、具体的に、見逃さずに、節度を持ってほめることが求められます。
■感情を自分でコントロールする
「ほめて伸ばす」とともに、多くのリーダーシップベストセラーで重要なコツとして紹介されていたのが、「リーダー自身の感情のコントロール」です。
「感情のコントロール」Point1 笑顔やユーモアを忘れない
2 笑顔は練習しておく
3 ネガティブな感情の抑え方を知っておく
リーダーの感情は、言葉よりも強く、チームに伝わります。
笑顔ひとつで場が一気に明るくなり、不機嫌な表情ひとつで組織の士気が下がります。
そのため、リーダーは、
● 感情をコントロールする力を養う
● 人前でのネガティブ（後向き・マイナス）な感情表現を控える
● ポジティブ（前向き・プラス）な感情でいる
ことが大切です。
ネガティブな感情（不快・抑圧的）の例
● 怒り・苛いら立だ ち・フラストレーション
● 不安・焦り・プレッシャー
● 落胆・失望感
● 罪悪感・無力感
● やる気が出ない・モチベーション低下
ポジティブな感情（快・前向き）の例
● うれしい・やりがい・達成感
● 信頼・感謝
● やる気・前向きな気持ち
● 自信・誇り
● 安心・安定感
なぜ、リーダーは、ポジティブな感情でいることが大切なのでしょうか。
◆ポジティブな感情でいることが大切な理由
● リーダーの感情はメンバーに伝染しやすいから。
● 明るく前向きな雰囲気をつくることで、メンバーのやる気が上がるから。
● 意見が言いやすくなり、創造的な意見が増えるから。
■笑顔とユーモアを取り入れる
1 笑顔やユーモアを忘れない
感情の中でも、組織づくりに積極的に活かしたいのが、リーダーの笑顔やユーモアです。
●ユーモア……辞書的にいえば、「人の心を和なごませるおかしみ」。ビジネスシーンでは、場の緊張を和やわらげ、人間関係を円滑にするセンスといえる。
なぜ、それらを積極的に取り入れることが大切なのか、リーダー本の中でうたわれていたさまざまな効果をまとめました。
● 相手が自分に好感（親しみ）を持ってくれる。
● 頼みごとをしたときに引き受けてもらいやすくなる。
● 相手が自分を受け入れてくれやすくなる。
● メンバーがついてくる。
● 経営・販売・教育の面で効果を上げられる。
全世界で累計1500万部の『人を動かす【改訂文庫版】』（D・カーネギー／創元社）では、ミシガン大学の心理学教授、ジェイムズ・マコンネル博士が笑顔について語った言葉を紹介しています。
■笑顔は周りに伝染する
Facebook（現・Meta Platforms）初の女性役員となったシェリル・サンドバーグさんは『LEAN IN』（日経BP 日本経済新聞出版）の中で、ユーモアについて次のように綴っています。
リーダー本の中には、「笑顔は感情の中でももっとも人に伝染しやすい」と紹介する本も複数ありました。
EQ（Emotional Intelligence Quotient／心の知能指数）という概念を世界に広めた第一人者、ダニエル・ゴールマンさんによる名著『EQリーダーシップ』（日経BP 日本経済新聞出版）には、「感情を表現する信号のなかでも、笑顔は最も伝わりやすい」と書かれています。
その理由として、「笑顔や笑い声は、その人間が警戒心や敵意を持たず友好的でくつろいだ状態にあることを示すことによって、同盟関係を固める非言語的手段として発展したのではないか」との科学者による説明を挙げています。
笑顔は「友好的」であることを示す手段なのです。
■いつわりの明るさでもOK
2 笑顔は練習しておく
笑顔は、リーダーが場の空気を一瞬で和らげるための最強のツールです。しかし、笑顔でいるのが苦手という人もいます。
100冊のリーダー本にあった笑顔でいるコツを紹介します。
● 毎朝、楽しいことを想像し、鏡の前で笑顔の練習をする。
● 口角を左右同時に引き上げる。
●「いつわりの明るさでもOK」と自分に言い聞かせ、人前に出たら顔だけでも笑う。
立命館大学ビジネススクール専任教員（教授）の山本真司(やまもとしんじ)さんは、どちらかというと「暗い人」だったものの、ある工夫で、「気の合う仲間といる時は、本当に明るい人になれてきた」と著書で告白しています。
■怒りや不安に襲われたら…
3 ネガティブな感情の抑え方を知っておく
リーダーも人間です。怒りや不安に襲われることもあります。
大切なのは、感情に振り回されるのではなく、自分の感情を自覚し、冷静に扱う力をつけることです。
リーダーたちがネガティブな感情を抑えるために実践している方法をまとめてみました。
ネガティブな感情の抑え方
（1）自分を観察する
自分を観察し、どんなときに感情の起伏があるかを把握します。
自分の感情パターンに気づくことができれば、感情に振り回されず、冷静に対応できる場面が増えていきます。
（2）会議中などにイライラしたら、休憩を取る
物理的・心理的に距離を取ることで、気持ちを落ちつかせることができます。
（3）普段から睡眠をよく取る
寝不足になると感情のコントロール機能が低下してしまいます。それを防ぐためにも、よく寝ることを心がけましょう。
（4）ネガティブな感情になったら深呼吸をする
深呼吸をすることで、自律神経のうち「副交感神経」が優位になり、心拍数や血圧が下がって体がリラックスモードに入ります。すると、激しい感情を自然と手放すことができます。
----------
藤吉 豊（ふじよし・ゆたか）
ライター、文道 代表
有志4名による編集ユニット「クロロス」のメンバー。日本映画ペンクラブ会員。編集プロダクションにて、企業PR誌や一般誌、書籍の編集・ライティングに従事。編集プロダクション退社後、出版社にて自動車専門誌2誌の編集長を歴任。2001年からフリーランスとなり、雑誌、PR誌の制作や、ビジネス書籍の企画・執筆・編集に携わる。著書に『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』、『「話し方のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』、『「勉強法のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』（いずれも日経BP）、『文章力が、最強の武器である。』（SBクリエイティブ）がある。
----------
----------
小川 真理子（おがわ・まりこ）
ライター、文道 取締役
有志4名による編集ユニット「クロロス」のメンバー。日本映画ペンクラブ会員。日本女子大学文学部（現人間社会学部）教育学科卒業。編集プロダクションにて、雑誌や企業PR誌、書籍の編集・ライティングに従事。その後、フリーランスとして、企業のウェブサイトのコンテンツ制作にも関わる。著書に『「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』、『「話し方のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』、『「勉強法のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』（いずれも日経BP）がある。
----------
（ライター、文道 代表 藤吉 豊、ライター、文道 取締役 小川 真理子）