美人モデル、息子2人との親子ショット公開「スゴいね！二人のお子さんのママ綺麗」「めっちゃかわいい」
モデルの高橋ユウさんは10月26日、自身のInstagramを更新。SDGsイベントへの参加を報告し、息子2人との親子ショットを公開しています。
【写真】高橋ユウ＆かわい過ぎる息子たちの姿
ブリーチ加工のように生地が織り込まれたTAAKKのデニムセットアップを着用し、息子たちはBOBO CHOSESのカラフルなポケットが付いたストライプジャケットとLoves Companyの青いスカジャンを身に着けた姿です。ファッションへのこだわりが感じられます。
この投稿には、「スゴいね！二人のお子さんのママ綺麗ですよ」「めっちゃかわいいユウちゃん」「似合ってるー」「暴れ盛り大変だね」といったコメントが寄せられました。
(文:勝野 里砂)
かわい過ぎる親子ショット「昨日は葛西臨海公園で行われた『INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA2025』へ。キッズもついてきてくれて 雨の中来てくださった皆様ありがとうございました！！！」とつづり、自身が笑顔で2人の息子と触れ合う写真を4枚掲載している高橋さん。
着物姿を披露高橋さんは21日にもInstagramを更新し、キックボクサーの武尊さんと俳優の川口葵さんの結婚披露宴に参列したことを報告。写真には、淡い色合いの訪問着に身を包んだ高橋さんの姿が写っており、その上品な美しさが際立っています。今後も美しい姿を見せてくれるのが楽しみですね。
