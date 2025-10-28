「a number of」の意味は？「〜の数」ではありません...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「a number of」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、やはり数や量に関わる表現です。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「かなりの、いくつかの」でした！
「a number of」は、「かなりの、いくつかの」という意味のフレーズです。
意味を見るとわかるように、of以下には複数形の単語が続きますよ。
「〜の数」を表す「the number of」と混同しないように気をつけましょう。
「We faced a number of problems during the trip.」
（旅行中にいくつかの問題に直面した）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部