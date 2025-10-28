¥é¥¤¥ßÈÇ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó4¡Ù¤ò¿Ê¤á¤ëµÓËÜ²È¡Ö¤Þ¤À¥Îー¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× ¨¡ ¡ÖÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡×ÉÁ¤¯¤È°ÕÍß
¥µ¥à¡¦¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¡¢¥È¥Óー¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¼ç±é¤Î¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¸¸¤ÎÂè4ºî¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡©¼Â¤Ï¡¢DC±Ç²è¡ØTHE BATMAN-¥¶¡¦¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó-¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤Æ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥êー¥ô¥¹´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËµÓËÜ¤ò¼¹É®¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¥½¥ó¡¦¥È¥à¥ê¥ó¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¥é¥¤¥ßÈÇ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó4¡ÙµÓËÜ¤òÆÈ¼«¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¼ç±éÈÇ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2007Ç¯¤Ë¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó3¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸å¤Ë½ªÎ»¡£Åö½é¤Ï4ºîÌÜ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥·¥êー¥º¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¼ç±é¤Î¡Ø¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡§¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Ë´ñÀ×¤ÎÉü³èÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤¬ºÆÇ³¡£°ÊÍè¡¢¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢ÈÇ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó4¡ÙºÆ´ë²è¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤¬ÅÙ¡¹¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µÓËÜ²È¤Î¥È¥à¥ê¥ó¤Ï2025Ç¯7·î¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó4¡Ù´ë²è¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡£Èà¤Î´Ø¿´¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡×¤òÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¥È¥Óー¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Î¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ñー¥«ー¤¬¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢ÈÇ¥Ôー¥¿ー¤Ï¡Ø¥Îー¡¦¥¦¥§¥¤¡¦¥Ûー¥à¡Ù¤Ç¡¢¸µÎø¿Í¥á¥êー¡¦¥¸¥§ー¥ó¡¦¥ï¥È¥½¥ó¤ÈÆÈ¼«¤Î´Ø·¸¤òº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¿Æ¤¬MJ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤â¥Ôー¥¿ー¤¬»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Á¡¢°é»ù¤È¥Òー¥íー³èÆ°¤ÎÎ¾Î©¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥¹ー¥Ñー¥Òー¥íー±Ç²è¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤´ÑÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÅÙ¥È¥à¥ê¥ó¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎµÓËÜ´ë²è¤Î¿ÊÄ½¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ìー¥¹¤òÀ©¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë¡×¤È¡£¡Ö¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¡¢¤ªÏÃ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ê¤º¤Ã¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡Ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤äÀ¯¼£»ö¾ð¡¢¤½¤·¤ÆËÍ¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤À¡È¥Îー¡É¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¡¢²ÄÇ½À¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó4¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥é¥¤¥ß´ÆÆÄ¼«¿È¤ä¥¥ã¥¹¥È¤âÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥È¥Óー¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÎ¹¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ò¹Í¤¨½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤È¡£MJÌò¤Î¥¥ë¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥À¥ó¥¹¥È¤â¡¢¡Ö»ä¤È¥È¥Óー¤¬¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¡Ä¡Ä»Ò¤É¤â¤â¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥È¥à¥ê¥ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È¤âÉä¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥à¥ê¥ó¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤Ù¤¥Ïー¥É¥ë¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ø¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¡Ù¤Ç¥«¥¤¥í¡¦¥ì¥ó¤ÎÃ±ÆÈ±Ç²è¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¾µÇ§¤ÈµÓËÜ´°À®¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤Ï¡¢±Ç²è´ë²è¤Î¼Â¸½¤¬¤¤¤«¤Ëº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤òÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¥à¥ê¥ó¡¢¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈGo get 'em, Tiger!¡É