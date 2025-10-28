『ウルトラマン×アベンジャーズ』発売 ─ 日米ヒーロー夢の共演、ギャラクタスとウルトラ警備隊が決戦へ

ShoPro（小学館集英社プロダクション）より、マーベル邦訳アメコミの新刊『ウルトラマン×アベンジャーズ』が発売中だ。

マーベル版ウルトラマンシリーズ、待望の第4弾！海を越えた日米ヒーローの最強クロスオーバーがついに実現だ。

本書『ウルトラマン×アベンジャーズ』は、『ザ・ライズ・オブ・ウルトラマン』『ザ・トライアルズ・オブ・ウルトラマン』『ザ・ミステリー・オブ・ウルトラセブン』に続く、マーベルコミックスが手がける新たなウルトラマン・シリーズ第4弾。

ある日、宇宙間超越現象が発生。現場に急行したハヤタ・シンらウルトラ警備隊は、奇妙なポータルから現れた“もう一人のスパイダーマン”ことマイルス・モラレスと遭遇する。

スーパーヒーローとの初めての出会いに戸惑うシンたちだが、この邂逅の裏では、宇宙を揺るがす大いなる脅威ギャラクタスが動き始めていた……。

ギャラクタスとの決戦に備えるウルトラ警備隊を支援するため、アベンジャーズも集結。日米を代表する地球最強のヒーローたちによる、奇跡のチームアップがここに実現する。

シリーズの集大成として夢の競演を果たしたウルトラマンとアベンジャーズ。果たして彼らは宇宙の脅威を打ち倒すことができるのか？海を越えて実現した最強のクロスオーバー『ウルトラマン×アベンジャーズ』を、ぜひお見逃しなく。