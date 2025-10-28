【ばけばけ 第23話あらすじ】トキ、遊女・なみから頼まれたこととは
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第23話が、10月29日に放送される。
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
ヘブン（トミー・バストウ）が松江にやってきて一夜が明けた。憧れの“神々の国の首都”・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。一方、トキ（高石あかり）は遊女のなみ（さとうほなみ）から、ヘブンへのお使いを頼まれ、宿泊する花田旅館に向かっていた。
そこでトキは、ヘブンの生活の様子を垣間見る。その頃、錦織（吉沢亮）は江藤知事（佐野史郎）からヘブンの世話をしっかりするよう重圧をかけられていた。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」第23話／10月29日（水）放送
ヘブン（トミー・バストウ）が松江にやってきて一夜が明けた。憧れの“神々の国の首都”・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。一方、トキ（高石あかり）は遊女のなみ（さとうほなみ）から、ヘブンへのお使いを頼まれ、宿泊する花田旅館に向かっていた。
そこでトキは、ヘブンの生活の様子を垣間見る。その頃、錦織（吉沢亮）は江藤知事（佐野史郎）からヘブンの世話をしっかりするよう重圧をかけられていた。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】