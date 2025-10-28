彼氏が「やっぱり女心は理解できない」と感じる瞬間９パターン
ギャンブルや変なモノのコレクション、食事の仕方が下品など、理解できない彼の趣味や趣向ってありませんか？ クーポンマガジン「ホットペッパー」でスタートした連載企画『ひみつの女子会』では、彼氏や周りの男性の、とても受け入れられない趣味や趣向についてのエピソードを紹介しています。一方で、男性にとっても、女性の理解しがたい一面があるもの。あなたも、ちょっとしたことがきっかけで「やっぱり女心は理解できない」と彼氏を困らせているかもしれません。ということで今回は、そんな男女の溝を少しでも埋められるように、どんな瞬間に彼氏が「やっぱり女心は理解できない」と感じているのかをご紹介します。
【１】彼女の方がよく遅刻するのに、こちらが遅刻したら怒るとき
当たり前のように遅刻する彼女を毎回やさしく許しているのに、たまに自分が遅刻すると怒ることに理不尽さを感じる彼氏がいるようです。人に待たされるとついイライラしてしまうこともあるかもしれませんが、普段、彼氏を待たせることが多い人は、相手の遅刻をとがめない方がいいでしょう。遅刻したことに対して怒るのは、自分がほとんど遅刻をしなくなってからにした方がいいかもしれません。
【２】特に太っていないのに、「痩せたい」と言っているとき
見た目はいたって普通なのに、口癖のように「痩せたい」と言う彼女を見て、不思議に感じている人もいるようです。キレイになるために痩せたいという気持ちは、全く悪くはありませんが、それを口に出し過ぎると神経質に見えますし、彼氏に心配されてしまうかもしれません。「痩せたい」と言うのは、女友達の前だけにした方がいいでしょう。
【３】なんの前触れもなく、「私のこと好きなの？」と質問されたとき
突然、彼女から愛情確認をされて面食らう人もいるようです。「好き」とか「愛してる」という言葉を求めて、彼氏に質問しているのかもしれませんが、逆に「俺のこと信用してないのかな？」とか「無理矢理好きって言わせようとしている・・・」と思われる恐れもあります。無理に「好き」と言わせるよりも、彼氏に心を込めて尽くしたり、自分から「好きだよ」と伝えた方が、彼氏から愛情のこもった言葉をもらえるかもしれません。
【４】「相談があるんだけど」と言われ、親身なアドバイスをしたのに怒られたとき
彼女からの相談に対して、客観的な意見を述べただけなのに怒られてしまい、理不尽さを感じる彼氏もいるようです。ただ話を黙って聞いて欲しかっただけなのかもしれませんが、彼氏は彼女のことを真剣に思っているからこそアドバイスしているのでしょう。それに対して怒られてしまったのでは、彼氏はどうしたらいいか分からなくなってしまうかもしれません。彼氏からの真剣な意見やアドバイスには、素直に耳を傾けてあげましょう。
【５】急にスネだしたので、「なんか怒ってる？」と聞いてもその理由を話さないとき
不機嫌になった理由を尋ねても黙っているだけで教えてもらえないとき、彼氏は途方にくれてしまうようです。かまって欲しかったり、いちいちその理由を話すのが面倒で言っているのかもしれませんが、そうすることで彼氏の気分も悪くしてしまい険悪なムードになってしまう恐れもあります。「なんか怒っている？」と聞かれたときは、その理由を教えてあげた方がお互いのためになるでしょう。
【６】「もう帰って！」と言われて帰ったのに、後で「なんで帰ったの？」と怒られたとき
「もう帰って！」と追い出されたのに、本当に帰ってしまったことを後で怒られて、やりきれない思いをする彼氏もいるようです。彼氏の気持ちを確かめたいという意図があるのかもしれませんが、追い出された方としてはそこで帰らずに粘っても、余計険悪なムードになると思うのかもしれません。彼氏を試すために、無理やり帰るように仕向けるのはやめましょう。
【７】泣いているので慰めようとしたら「慰めなんていらない！」と言われたとき
泣いている彼女をみて、慰めの言葉をかけたら、「慰めなんていらない！」と突き放されてしまい、途方にくれた経験がある人もいるようです。涙が出るほど嫌なことがあったときは、事情をよく知らない彼氏の慰めがカンに障ることがあるかもしれません。でも、彼氏からすれば、心配でたまらないので声をかけているわけですから、そこは素直に慰めに耳を傾ける方がいいでしょう。
【８】「もう話したくない」と電話を切ったのに、後日「なんで電話くれないの？」と言われたとき
彼女が「もう話したくない」と電話をガチャ切りしたのでしばらく電話しないでおくと、今度は「なんで電話をくれないの？」と責められ理不尽さを感じたと言う男性もいます。「もう話したくない」と言った手前、自分から電話しにくいのかもしれませんが、だからと言って、彼氏に「なんで電話くれないの？」というのは筋違いなのかもしれません。「また電話して欲しい」と素直に言えば、彼氏との関係を修復できるでしょう。
【９】なにかにつけ元カレと比べようとするとき
仕事や収入、性格などを元カレと比較され、気分を悪くする彼氏も多いようです。元カレと比較したところで、彼氏はなぜ別れた人と比べられるのか理解できないでしょう。元カレのことはスパッと忘れて、今の彼氏と向き合う方が、幸せな関係を築くことができるかもしれません。
今回ご紹介した中に、思い当たるものはありましたか？ 日常のいろんな場面で、彼氏は彼女に理不尽さを感じているようです。どんなときに彼氏を困らせているのかを理解すれば、お互いの気持ちがすれ違うことが少なくなるのではないでしょうか。また、この他にも彼氏が「やっぱり女心は理解できない」と感じる瞬間があると思います。みなさんからのご意見をお待ちしております。（外山武史）
