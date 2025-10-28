30歳トップ営業マンが転職先でまさかの「透明人間」扱い…上司は知らない「職場のいじめ」の実態と防止策

リード前職では営業トップ。部下からも慕われていた彼は、なぜ転職先で孤立したのか。歓迎ムードはわずか2週間、ある日を境に同僚はよそよそしくなり、ついには業務連絡すら届かなくなってーー。

静かに、でも確実に進行していく「職場のいじめ」の実態や企業が取るべき防止策とは。事例をもとに、社会保険労務士の木村政美氏が解説する。

本記事の登場人物

A部さん：30歳。都内の大学を卒業後、貿易会社で営業マンとして勤務し、営業係長として部下を率いていた。前職では営業トップで部下からも慕われていたが、家庭の事情で大阪の実家に戻り、今年7月から甲社の営業職として再スタートを切った。入社2週間後のミーティングでの発言を機に同僚から孤立し、業務連絡すら届かなくなるなど職場いじめに遭い、退職を決意した。

B上課長：40歳。甲社第1営業課の課長。A部さんが孤立していることを相談された際も「気にしすぎ」と取り合わず、職場いじめを放置した。

C沢さん：24歳。甲社入社2年目の若手社員。新製品のプレゼン資料が採用されたが、A部さんが意見を述べたことに不満を持ち、給湯室でD谷主任と「空気読めない人」とA部さんを批判していた。

D谷主任：35歳。甲社第1営業課の主任。ミーティングでA部さんの発言を遮り、C沢さんの案を推薦。C沢さんと共にA部さん批判。

E山さん：50歳。 甲社の総務部長で人事・総務の責任者。A部さんから退職届を受け取った。

「職場のいじめ」の定義と「パワハラ」との違い

「職場のいじめ」とは、継続的かつ意図的に特定の個人を排除したり、精神的に追い詰めたりする行為をいい、業務上の必要性を超えて、個人の尊厳を傷つけるような言動が繰り返される点が特徴である。「業務連絡を意図的に外す」「成果を認めない」など業務に関わる行為はもとより、「雑談を避ける」や「昼食に誘わない」など表面的には“業務外”に見える行為であってもそれが積み重なることで、対象者（いじめの被害にあっている者）の孤立が進んでいく。

一方、「パワーハラスメント（パワハラ）」は、職場における優越的な関係（例えば上司と部下など）を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為のことをいう。典型例としては、「叱責の際に人格を否定するような言葉を使う」「過度な業務量を一方的に押しつける」「業務に関係ない私的な命令をする」などが挙げられる。

いじめとパワハラの違いは、関係性の構造にある。パワハラは上下関係に基づく一方向の圧力だが、いじめは同僚間など上下関係に限らず発生する。つまり、「人と人との関係の中で、ある人が意図的に仲間外れにされたり、無視されたりすること」が、いじめの本質である。

また、いじめは「対象者の受け取り方の問題」とされがちで、業務外の出来事として企業が対応を避ける傾向がある。そのため行為が放置され、対象者も声を上げにくいなどの状況の中で、更にいじめがエスカレートすることも多い。

職場のいじめのかたちと例

職場のいじめは、表立った暴力や罵倒だけでなく静かで見えにくいかたちで進行するケースも多い。例えば次のような言動が該当する。

（1）無視・情報遮断 業務連絡を意図的にしない、会議で発言しても無反応など存在を軽んじる。例えばシステムで「共有済み」とされている資料が、対象者にだけ送付しないなど

（2）陰口・噂の拡散 本人のいない場で悪意ある噂を流し、職場内での信頼を失墜させる。例えば「あの人、前の職場でも問題起こしていたらしいよ」などと根拠のない話を広めるなど

（3）過小評価・成果の横取り 努力や成果を認めず、他人の手柄にしてしまう。例えば、提案書を作成した対象者の名前を外し、先輩や同僚が自分の成果として報告するなど

（4）過剰な監視・粗探し 些細なミスを繰り返し指摘し、精神的な圧力をかける。例えば、対象者の日報内容に毎回細かくダメ出しし、「報告が雑だ」と繰り返すなど

（5）表面的な仲間外れ 昼食や雑談、社内イベントなどから意図的に排除する。例えば、部署で飲み会が開かれる際に、特別な事情がないにもかかわらず、対象者だけ誘わないなど。

（6） SNSや社内チャットでの“見えない攻撃” 既読スルーを繰り返すなどデジタル上での排除。例えば、グループチャットで他の社員には返信するが、特定の社員には一切反応しないなど。

これらの言動が継続的に繰り返されることで、対象者の心身に深刻な影響を与える。職場の空気の中に潜む“関係性の暴力”だともいえるだろう。

いじめが起きやすい職場

職場のいじめは、個人の性格や能力だけでなく、職場環境が引き金になることがある。いじめが起きやすい職場の特徴は次の通りである。

（1）長時間残業・業務過多で他人に気を配れない

慢性的な忙しさは、職場の余裕を奪う。ストレスのはけ口が人間関係に向かいやすく、些細な違和感が攻撃の対象になることもある。疲弊した職場では、誰かを“悪者”にすることで均衡を保とうとする力が働きやすい。

（2）同質性が高く、異質な存在を排除しやすい

年齢・性別・価値観・働き方などが似通っている職場では、少しでも違う存在が「浮いている」と見なされ、排除の対象になりやすい。

（3）管理職が“空気”に流される

いじめの兆候があっても、管理職が「波風を立てたくない」「本人の問題だろう」と見て見ぬふりをすると、排除の構造ができやすい。空気に流される管理職はいじめを黙認する存在になり得る。

（4）評価制度が曖昧で、“好かれるか”が重視される

成果よりも人間関係の“ノリ”や“協調性”が評価される職場では、業務外の振る舞いが出世や待遇に影響する。その結果、誰かを排除することで自分の立場を守ろうとする力学が生まれやすい。

（5）チームワークを過度に強調し、個の違いを許容しない

「みんなで一緒に」「空気を読んで」が強調されすぎると、個人の意見やスタイルが否定されやすい。違いを尊重するよりも同調圧力が支配する職場では、対象者の業務能力が極端に高かったり低かったりすると、排除の対象になりやすい。

いじめによる企業のデメリット

いじめは個人の問題だけとは限らない。職場の構造が生み出す“関係性の病”でもあり、職場内でいじめが発生することは、企業にとって以下のデメリットをもたらす可能性がある。

（1）離職率の上昇

「次は自分がいじめられるかもしれない・・」などと考え、安心して働けない職場では、いじめの対象者だけでなく周囲の社員も離職する。

（2）職場の生産性が低下する

対象者はもとより、いじめの目撃者や関係者も心理的負荷を抱え、業務への集中力と意欲が低下する。

（3）職場の活力が失われる

いじめが蔓延すると社員が個々の意見を言いづらくなり、創造的な提案や挑戦が生まれず組織の活力が損なわれる。

いじめを防ぐために企業が取るべき具体策の例

（1）管理職者は部署内のコミュニケーションに気を配る

「業務に支障がないから問題ない」と見過ごすのではなく、業務外のコミュニケーション状況にも気を配り、違和感を放置しないこと。

（2）定期的な1on1面談で孤立の兆候を拾う

上司が部下との面談を通じて、業務中及び業務外の悩みや人間関係の違和感を拾い上げることで、いじめの早期発見に繋がりやすい。面談では「最近、誰と仕事をすることが多いか」「メンバーとのコミュニケーションで困っていることはあるか」など、人間関係性に焦点を当てた問いが有効である。

（3）情報共有の透明性を確保する

Slack・メール・会議録などを活用し、「誰が何を共有しているか」を明確にすることで、情報の偏りを防止する。

（4）評価制度は“空気”ではなく“行動”を基準に設計する

曖昧な協調性ではなく、具体的な成果や貢献を評価軸とすることで排除の正当化を防ぐ。

（5）相談窓口を整備し、匿名性を確保する

報復や孤立を恐れずに声を上げられるよう、社内外に安心して相談できる仕組みを設ける。

（6）チーム内で「違い」を語る場を設ける

価値観や働き方の違いを共有することで、不寛容を和らげ、排除の力学を弱める。

A部さんの気になるその後

突然A部さんから退職したいと言われて驚いたE山部長。理由を尋ねると、家庭の事情だと言う。しかし様子がおかしいので、

「A部君、とても顔色が悪いよ。もしかして仕事で何かあったんじゃないの？正直に話してもらえないかな」

と聞いた。A部さんは、営業課のメンバー達との間で起きたことを説明し、その場で泣き崩れた。

「誰にも話しかけられず、情報も届かず、まるで存在しないように扱われる。まるで自分が職場にいてはいけない人間のように感じるんです」

E山部長はA部さんの退職届を一旦預かり自宅待機を命じた。そして実態把握のためB上課長とD谷主任を呼び、事情を聞いた。当初は2人ともA部さんへのいじめは否定したが、E山部長が

「他のメンバーや隣接するフロアのメンバーからも事情を聞いたり、社内システムのログも確認したいけどいいかな？」

と問いかけると2人の顔色が変わった。B上課長があわてて尋ねた。

「部長、どうしてそこまでするんですか？」

「当たり前だ。社員からいじめの訴えがあったら調査するのが会社の義務だ。きちんと対処しないと責任問題になりかねない」

強い口調でE山部長が答えると、B上課長はうなだれた。

「A部君のことを皆が良く思っていないことは気づいていました。でも、下手に助け舟を出して職場の空気を壊したくなかったんです」

D谷主任も一連のいじめ行為を認め、謝罪した。

E山部長はその後もいじめの調査を続け、早急に対処方法を決定することにした。A部さんには配置転換を提案し、本人了承の上別棟にフロアがある第2営業課に異動した。この部署は昨年新設されたばかりで課長以外のメンバー10名は全員が20歳代である。

「若いチームの中で、一からまたがんばろう」

A部さんは再び、モチベーションを取り戻した。

