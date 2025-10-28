国分太一の「問題行為」を伏せたままだと終わらない…「人権救済申立」でテレビ業界がディストピア時代へと突入する

国分vs.日テレが「第二フェーズ」へ

6月、日本テレビから「過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あった」とされ、人気番組「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板、芸能活動を無期限休止したTOKIOの国分太一。今月23日、その一連の手続きについて日本弁護士連合会（日弁連）に人権救済を申し立てた。

6月の報道が時間がたつが、国分の“問題行為”は伏せられたままで日テレ・福田博之社長は「プライバシー保護」を理由に詳細の説明を拒否している。そのため各メディアでは、「番組スタッフへのパワハラ」や「わいせつ画像の送受信」などの憶測が飛び交っていた。

その後、焦点は「国分が何をしたのか」だけでなく、「日テレがどう対処したか」も加わり、放送局のガバナンス、手続きの正当性、人権配慮を問う異例の展開になり、局内でも動揺が広がっている。

日テレのバラエティ番組を多数手がけたプロデューサーが語る

「局内でも透明性がないという意見はあり、国分さんと仲の良いスタッフも不満を漏らしていました。報道機関として外部には説明責任・人権配慮と言ってきたので、どうなのかと。ただ、私が話した上層部は、『局の対応にはまったく問題ないから日テレの名誉のために戦う』と強気な姿勢でした」

国分側の訴えの核心は、「何が違反だったのか明示されないまま、弁明の機会もないまま活動停止と降板を決められた」という点だ。国分は、降板発表の直前だった6月18日に「打ち合わせ」として呼び出され、突然、聴取を受け、説明の場を失ったまま処分が決定したという。代理人の菰田優弁護士は「日テレの手続きには重大な瑕疵がある」と主張している。

国分側の主張が事実ならテレビ局の内部統治が問われ、日弁連が正式調査に踏み切れば、放送局による「自己完結型の処理」が問題視される可能性もある。そのため、制作現場ではすでに戦々恐々の事態に陥っているという。

これはフジテレビで起きた「中居正広問題」を巡って、多数の企業によるCM出稿の停止があったからだろう。制作現場の関係者は、「ウチでもああいう事態になったら、経営陣への責任追及が始まって、番組予算も大幅縮小になったり企画予定が次々白紙になったりするのではないか」と不安を語る。

ただし、日テレにも反撃カードはある。国分の行為が社内基準に照らして問題だったことをより具体的に示し、番組降板の手順なども明確に示せれば、「日テレの判断は妥当」との立場を世論に打ち出せる。いわば「第二フェーズ」への突入だ。

実際、日テレは10月23日、声明を発表し抗議に対して全面反論した。

「ヒアリングはすべて国分氏に説明して了承を得た上で実施されたものです。当該ヒアリングにおいて、国分氏本人もコンプライアンス違反に該当する行為を認めた上、降板の申入れについて了承されました」として、「聴取前に降板を決定した」という国分側の主張も「全くの事実誤認」と断じた。そして「国分氏へのヒアリングや降板までの手続き等について弊社として特に問題はないもの」と明言している。

前出プロデューサーは次のように語る。

「いま最大の不確定要素は、国分さんが何をやったのか、そして、なぜ局はそれを具体的に説明できなかったのか、だと思います。プライバシー保護を盾に全部沈黙してしまうのは日テレにとっても良くないのではないでしょうか」

「ディストピア収録」に

では、今後はどうなっていくのか。

このまま日弁連による調査が始まり、「手続きに不備があった」と認定されれば、日テレの経営陣はガバナンス責任を問われる。社外取締役やスポンサーからの圧力で、第三者委員会の再設置、さらには社長交代論に発展する可能性もある。

「タレントのスキャンダルが、テレビ局のガバナンス問題となってしまいますよ。国分さんが記者会見に出てきたら、タレントの主張のほうに世論が味方しやすいので、日テレ側は苦しい対応を迫られると思います。

もし、スポンサー企業が日テレにも問題があったという風に見てしまうと、CM撤退・番組打ち切りの連鎖になるので、我々制作側にとっては怖いことです。いまは年末年始の特番から来年4月の番組改編に向けた動きが活発になっているので、これが揺らぐと一大事です。下請けやフリーランスは仕事を失う可能性すらあります」（前出・プロデューサー）

いずれにしても「加害者」とされた国分が「手続き上の被害者」となる構図になれば、双方の主張がぶつかる「反撃合戦」に突入してしまう。この事態には他局の関係者も「他人事ではない」と言っている。

「日テレが公式見解で問題なしと言いきった内部手続きに落ち度があったとなれば、もうテレビ業界全体のコンプラ対応の基準が信用されなくなってしまう。タレントとスタッフの関係性をどう管理するか、業界全体が再点検をしなければならなくなる。どっちにしても、もう『人気タレントだから大目に見る』という時代ではない。今後は小さな問題でも無視せずに早めに動く、そうした体制が強まるんじゃないでしょうか。

タレント側もいままでのように、『演者だから仕方がない』と見過ごしてはもらえなくなると思います。スタッフを怒鳴り散らしたり、女子アナに下ネタを言ったりするのも全部NGとしておかないと、局がリスクを負っちゃいますから」（他局関係者）

従来、番組関係者の中で起きたタレントの問題は「内々で処理し、火を小さく消す」ことが最善とされてきたが、いまやそれが逆転し、「沈黙こそ最大のリスク」となっている。ネット上で透明性の要求が高まり、視聴者・スポンサー・行政・弁護士会が同時に監視する時代となり、それが放送局の企業価値を左右する。

今後はタレントの言動を常に記録・保存し、トラブル時に客観的に検証できるようにする「記録型コンプライアンス」への移行が進むという話もチラホラ上がっている。ある番組の収録現場はすでに、「打ち合わせやロケ現場でのやり取りはすべて録音した」「演者との関係で気になることがあればすぐに報告する」といったディストピアさながらの窮屈な状況になっているという。

国分と日テレの対立は、今後のテレビ業界の業務スタイルを変えるかもしれない一大事へと発展しているのだ。

