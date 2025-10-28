10月31日まで開催中のディズニー・ハロウィーン。駆け込みで遊びに行く方は、ホテルでちょっとリッチにのんびりご飯を楽しんでみてはいかがでしょうか？

「ハイピリオン・ラウンジ」の激かわケーキセット

ディズニーランドホテル「ハイピリオン・ラウンジ」でいただける“ディズニー・ハロウィーン”ケーキセットは、無花果のコンフィテュール入り紫芋クリームとナッツのタルト、コーヒーまたは紅茶が選べるメニュー。

まずケーキのかわいさにハートを射抜かれますが、紫芋クリームもまろやかな甘さと中に入っている無花果のコンフィテュールの甘酸っぱさのバランス、タルトのサクサク感がたまらないおいしさ！飽きずにペロリといただけちゃいます。

【ご予約方法】

プライオリティ・シーティング（レストランの優先案内の受付）が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ（期間限定ケーキセット限定）」よりお申し込みください。

「チックタック・ダイナー」の焼き芋ブレッドはインパクト大！

ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」の“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルセットは、焼き芋ブレッドとかぼちゃと栗のパフェタルト、ソフトドリンクのチョイスが出来る秋らしいメニュー。本物そっくりの焼き芋ブレッドは、香ばしく焼かれたブレッドの中にお芋のペーストがたっぷり入っていて、お芋好きにはたまらない大満足の美味しさ。

プラス400円で「“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンク」に変更可能で、このドリンクもデザート感覚でいただける豪華な美味しさでした。

「シャーウッドガーデン・レストラン」で贅沢ブッフェ

イベントごとの華やかなメニューが大人気の、ディズニーランドホテル「シャーウッドガーデン・レストラン」。ブッフェスタイルで好きなものを好きなだけいただけます。

筆者はディナーメニューをいただきましたが、「鴨むね肉のロースト イチジクチャツネ添え」や、「ローストボークシェリーウィネガーソース」など、お馴染みのお肉メニューも秋らしい味わいに。きのこや鰹など秋の味覚を存分に楽しめることも嬉しいですね。

「鮭と舞茸の炊き込みご飯」はそのままでもギュッとした旨みを感じられる逸品なのですが、わさびなど3種のコンディメント（薬味）や出汁をかけていただくのも最高でした！

お楽しみのデザートも、パンプキンプリンやブドウゼリーなど秋らしい美味しさ全開！1,600円の“ディズニー・ハロウィーン”スペシャルドリンクは、グレープジュースやライムジュース、ジンジャーエールをベースにした食事とも合うスッキリとした味わいでした。

こちらの記事でご紹介したメニューは10月31日まで提供中です。

モデル：田名部生来

(C)Disney