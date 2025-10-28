【サンリオ】持ち運びも便利でかわいい「おくるみミニタオル」！
ミニタオルで包まれた赤ちゃんのようなビジュがかわいすぎる「サンリオキャラクターズ おくるみミニタオルキーホルダー」が新登場♪ マスコットとしてもかわいい、持ち運びに便利なミニタオルをチェックしよう。
ベネリックよりリリースされるカプセルトイ「サンリオキャラクターズ おくるみミニタオルキーホルダー」は、赤ちゃんがおくるみに包まれている姿から着想を得て、思わずぎゅっとしたくなるサンリオキャラクターズとミニタオルをセットにしたキーホルダー。
ミニタオルを特定のたたみ方にすると、キャラクターたちがおくるみに包まれているような姿をお楽しみいただける。
それぞれのキャラクターのイメージにぴったりなカラーのミニタオルとなっており、「ハローキティ」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「シナモロール」「クロミ」の全5種がラインナップ。
キラキラした目と両手をあげたキャラクターたちが特徴的で、じっと見つめているような姿が愛らしいアイテムに仕上がっている。
おくるみ部分のボタンを外すとミニタオルとして使用でき、使用したタオルはバッグに入れることなく、付属のボールチェーンでキーホルダーとして持ち歩くことができる。
カバンなどに付けておけばかわいいだけでなく、タオルをさっと使いたいときにすぐに使えてとっても便利です！
ボールチェーンを外して洗濯もできるので衛生面も安心。
2025年10中旬より順次全国のカプセルトイ自販機コーナーに展開。
赤ちゃんのようなビジュアルが可愛いお気に入りのサンリオキャラクターを連れて歩いてみてね。
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
