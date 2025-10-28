【かっぱ寿司】トミカコラボ第1弾は「トラック（暗いところで光るいか）」！
かっぱ寿司は、2025年11月6日（木）から、「トミカ」との「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ ”あそべる！くるま” プレゼントキャンペーン」第1弾を開始する。
＞＞＞『トラック（暗いところで光るいか）』をチェック！（写真7点）
第1弾は、お寿司の人気ネタ、新鮮な ”いか” を運ぶ『トラック（暗いところで光るいか）』が登場。荷台の水槽に入った ”いか” は、一見すると普通の白い ”いか” だが、光をあてておくと暗いところで光るサプライズギミックつき。水槽は取り外しができる仕様なので、手持ちのおもちゃを載せて遊ぶことも可能だ。
この「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ」は、かっぱ寿司店内での飲食またはお持ち帰りにて、税込3500円以上の利用で、会計時にレジで公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示した方に先着で、その場でプレゼントされる。数量限定で、なくなり次第終了となる。
かっぱ寿司だけの限定アイテムなので、ぜひお見逃しなく。
本企画は、このミニカーで遊ぶ体験を通してお寿司のネタになっている魚や、おいしいお寿司を裏側で支えるはたらくくるまに触れることで、お寿司の世界への興味を深めてもらい、お寿司をもっと好きになってもらいたいという想いを込めてつくられたという。
この機会にぜひ、かっぱ寿司でお寿司とミニカーを楽しんでみては。そして第2弾もお楽しみに。
（C） ＴＯＭＹ
「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。
＞＞＞『トラック（暗いところで光るいか）』をチェック！（写真7点）
第1弾は、お寿司の人気ネタ、新鮮な ”いか” を運ぶ『トラック（暗いところで光るいか）』が登場。荷台の水槽に入った ”いか” は、一見すると普通の白い ”いか” だが、光をあてておくと暗いところで光るサプライズギミックつき。水槽は取り外しができる仕様なので、手持ちのおもちゃを載せて遊ぶことも可能だ。
この「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ」は、かっぱ寿司店内での飲食またはお持ち帰りにて、税込3500円以上の利用で、会計時にレジで公式アプリ内の「バーコード付引換券」を提示した方に先着で、その場でプレゼントされる。数量限定で、なくなり次第終了となる。
かっぱ寿司だけの限定アイテムなので、ぜひお見逃しなく。
本企画は、このミニカーで遊ぶ体験を通してお寿司のネタになっている魚や、おいしいお寿司を裏側で支えるはたらくくるまに触れることで、お寿司の世界への興味を深めてもらい、お寿司をもっと好きになってもらいたいという想いを込めてつくられたという。
この機会にぜひ、かっぱ寿司でお寿司とミニカーを楽しんでみては。そして第2弾もお楽しみに。
（C） ＴＯＭＹ
「トミカ」は株式会社タカラトミーの登録商標です。