女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は28日、第22話が放送され、主人公・松野トキと、のちに夫となる英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が“運命の初対面”を果たした。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

「二人が出会うまで5612日」（第4話・10月2日）「二人が出会うまで1875日」（第10話・10月10日）とカウントダウンされてきたが、ついに実現した。

第22話は1890年（明治23年）8月30日、アメリカから英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江に上陸。島根県知事・江藤安宗（佐野史郎）や通訳として呼ばれた英語教師・錦織友一（吉沢亮）が出迎え…という展開。

ヘブンは出雲ことばであいさつ。群衆が駆け寄り、松野トキ（郄石あかり）はヘブンの前に押し出される。野津サワ（円井わん）に促され、握手を交わした。「頑張ってごしなさい」――。ヘブンは何も言わず、錦織に連れていかれた。トキはヘブンの手から何かを感じた。

ヘブンは三味線の音に誘われ、遊郭へ。トキとサワは帰り道、その場に出くわし、錦織からヘブンを連れ戻すよう頼まれた。

サワはこの場所が「天国遊郭、天国町、ヘブン」と教える。ヘブンは松野勘右衛門（小日向文世）を目にし、路地の奥へ。“ラストサムライ”勘右衛門は「ついに来た…。隠岐で異国船見張り番を務めたこのわしが、お役目を果たす時が」「ペリー！覚悟！」と木刀で斬り掛かり、トキとサワが止める。ヘブンは「サムライ、凄い」と感動した。

ヘブンは松江一の旅館から急きょ予定を変更。気に入った花田旅館に泊まることに。錦織は終始、振り回された。

小日向は同局を通じ「勘右衛門はヘブンが憎いのではなく、武士の時代を終わらせたペリーが憎らしいんですよね。ヘブンは、サムライの写真を持っていてリアルにサムライを見て感動してくれているのに、勘右衛門は飛び掛かっていきますが、勘右衛門は大真面目なんですよ。『日本人を馬鹿にするなよ』という気持ちだと思いますが、誰も馬鹿にはしていないのにね（笑）」とコメントした。

SNS上には「ラストサムライ、おなか痛い」「ペリーじゃないしw」「刀は売っておいてよかったね」「おじじとヘブンさん、混ぜるな危険すぎる（笑）」「ヘブンさんが自由すぎるw錦織さんの胃は大丈夫かな」「気の毒すぎるw」「錦織先生、最高だったwこれから頑張って振り回されてほしいw」などの声。視聴者の笑いも誘い、反響を呼んだ。