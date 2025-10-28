女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は28日、第22回が放送され、主人公・松野トキと、のちに夫となる英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が“運命の初対面”を果たした。制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサー（CP）に舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

「二人が出会うまで5612日」（第4回・10月2日）「二人が出会うまで1875日」（第10回・10月10日）とカウントダウンされてきたが、ついに実現した。

第22回は1890年（明治23年）8月30日、アメリカから英語教師レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）が松江に上陸。島根県知事・江藤安宗（佐野史郎）や通訳として呼ばれた英語教師・錦織友一（吉沢亮）が出迎え…という展開。

ヘブンは出雲ことばであいさつ。群衆が駆け寄り、松野トキ（郄石あかり）はヘブンの前に押し出される。野津サワ（円井わん）に促され、握手を交わした。「頑張ってごしなさい」――。ヘブンは何も言わず、錦織に連れていかれた。トキはヘブンの手から何かを感じた。

橋爪CPによると、セツと八雲がどのように出会ったかの記録は、史料や文献に残されていない。「ただ、八雲が降りた船着き場と、セツさんの家は、おそらくここあっただろうという場所が分かっていて、それが徒歩30秒ほどの近さで、セツさんの家の正面に船着き場があったと思われています。八雲の来日に際してセレモニーが行われたという記録はあるので、きっと野次馬もいただろうし、セツさんも見に行ったかもしれない。そうしたら、そこで出会っていたかもしれないよね、と想像を膨らませて作りました」。史実の可能性もある、ドラマオリジナルの展開となった。

セツが八雲の女中として雇われたことは記録されているが、その理由などは不明。ただ、八雲が最初に滞在した「富田旅館」も「セツさんの家から徒歩1〜2分、川を挟んで真向かいにあったと思われています。2人が同じ生活圏内で過ごしていたことは間違いないんじゃないでしょうか」と解説した。

船着き場の一連のシーンはロケを敢行。「寒い時期だったので、みんなで体を温め合いながら、ワイワイと撮影しました。実際に船を浮かべるのは難しいので、一部CGも駆使して。そうは見えない臨場感あふれる映像になったと思います。（松江市出身で県知事・江藤役の）佐野さんも『ついに上陸かぁ』と感慨深げなご様子でした。もちろんロケはいつも大変なんですが、セツとヘブンが出会って2人の物語が始まる第一歩に相応しいシーンになったと思います」と振り返った。

SNS上には「ビビビと来た？（古）」「静電気？」「エスパー？」「ヘブンさんの手、温かかったのかな？冷たかったのかな？おトキちゃんは何を感じたんだ？」「ヘブンさんが一瞬見せた浮かない表情の原因を悟ったのかしら」などの声。反響を呼んだが、その“真相”は果たして。