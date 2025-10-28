“8頭身”蒔埜ひな、水着グラビアで初登場 バレーボールで培った均整の取れたスタイル披露
俳優の蒔埜ひなが、10月31日発売の『blt graph. vol.112』に登場する。8頭身スタイルの“ニューヒロイン”として注目を集める蒔埜が、同誌で自身初となる水着グラビアに挑戦した。
【写真】美ボディ炸裂！水着グラビアで初登場した蒔埜ひな
春高バレー出場経験を持つという異色の経歴を持つ蒔埜は、スポーツで鍛えられたしなやかなボディラインと、透明感のある佇まいが魅力。今回は「和洋折衷」をテーマに、蒔埜の凛とした美しさにフォーカスした撮影が行われた。
誌面では、情緒あふれる日本家屋を舞台に、モードな衣装を軽やかに着こなす姿を披露。伝統的な空間と現代的なスタイリングが交わる中、蒔埜の存在感が際立つ構成となっている。ナチュラルでありながら芯の強さを感じさせる表情や、バレーボールで培った均整の取れたスタイルが印象的となっている。
