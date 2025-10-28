RIMOWAの新「Never Still」コレクション♡日常と旅をつなぐ上質バッグ

RIMOWA（リモワ）から、現代のライフスタイルに寄り添う「Never Still（ネバースティル）」コレクションが新たに登場しました。クラシックなクラフトマンシップと都会的な感性を融合し、ビジネスにもトラベルにもマッチする上質なバッグシリーズに。軽やかで機能的、それでいてエレガンスを感じさせるデザインが魅力です。新しい季節にふさわしい、RIMOWAの新章がはじまります。

RIMOWA「Never Still」コレクションが進化

豊かなグレインレザーと構築的なフォルムが印象的な「Never Still」コレクション。

16インチノートパソコンを収納できるパディングポケットや複数のコンパートメントを備え、日常使いにも旅にも活躍。ケルンの座標を刻んだラゲッジストラップなど、RIMOWAらしいディテールが光ります。

使い勝手と美しさを両立した、新しい時代のバッグシリーズです。

新素材・新カラーが加わりラインアップ充実

「Never Still フラップ バックパック ラージ」はレザー・キャンバス・リサイクルナイロンの3素材で展開。

16インチPC対応で、1泊程度の旅行にもぴったり。新色のネイビー（キャンバス）とグレー（レザー）が登場し、より都会的な印象に。

さらに、軽やかな「ナイロン ジップド バックパック ミディアム」や、週末トリップに最適な「ナイロン ダッフルバッグ」など、用途に応じた多彩なラインアップが揃います。

全モデル・価格一覧でお気に入りをチェック♡

Never Still レザー フラップ バックパック ラージ（ブラック／グレー）

価格：342,100円

サイズ：44×37×16cm

Never Still キャンバス バックパック ラージ（ブラック／ネイビー）

価格：273,900円

サイズ：44×37×16cm

Never Still ナイロン フラップ バックパック ラージ（ブラック）

価格：238,700円

サイズ：44×37×16cm

Never Still ナイロン ジップド バックパック ミディアム（ブラック）

価格：188,100円

サイズ：41×30×15cm

Never Still レザー ブリーフケース（ブラック）

価格：284,900円

サイズ：30×40×7.5cm

Never Still ナイロン ダッフルバッグ（ブラック）

価格：247,500円

サイズ：34×50×22cm

2025年10月23日より発売される全ラインアップはこちら。機能性とデザインを兼ね備えたRIMOWAのバッグは、世界各国のストアおよび公式サイトで購入可能です。

洗練された旅へ、新しい相棒を見つけて♪

エレガントで機能的、そしてサステナブル。RIMOWA「Never Still」コレクションは、旅と日常をシームレスにつなぐ存在です。

上質な素材と美しいディテールが織りなすバッグは、持つ人の個性をより際立たせてくれるはず。新しい冒険のはじまりに、あなたらしいRIMOWAを見つけてみてはいかがでしょうか♡