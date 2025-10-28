高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

【写真】仲良く牛乳を飲む松野家。口の上には…

トキの祖父、松野勘右衛門を演じるのが、小日向文世さんです。

勘右衛門は、トキの祖父。幕末をたくましく生き抜いた生粋の武士。明治になっても、この国を守るのは自分だと信じ、髷（まげ）を結い、剣の稽古を続ける“ラストサムライ”。トキにはめっぽう弱い人物です。

勘右衛門役について、小日向さんがコメントを発表しました。

おじいちゃん役「光栄」

――「ばけばけ」へのご出演が決まったときの感想を教えてください。



朝ドラ『まれ』への出演から、もう10年がたったんですよね。久しぶりに声をかけていただいて率直にうれしかったですし、「おじいちゃん役で」とお話が来たこともうれしかったです。諸先輩方でおじいちゃん役ができる人がたくさんいる中で、勘右衛門さんというおじいちゃん役をいただけたことが、とても光栄でした。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

――演じられる松野勘右衛門は、どんな役ですか？

勘右衛門は、武士の時代を終えて、まだ武士の格というものにこだわっています。その中で、おトキを「おじょ」と呼び、本当にかわいがっています。



勘右衛門の魅力は、喜怒哀楽を表に全部出してくるところだと思っています。うまい具合に話を合わせるとか、大人として少し控えようと考えるようなことはなく、思ったことを全部口に出しているような人です。僕は、「ラストサムライ」とは、もっと生真面目で無口な人なのかと思っていたんですけれど、どんどんおっちょこちょいのおじいちゃんのようなシーンも出て来ます（笑）。



時代の流れからはちょっとずれちゃっているんだけど、僕個人としては、切ないけれども必死に頑張っている姿も、愛らしく感じています。

フミさんは松野家の扇の要

――トキ役の高石さんの印象、松野家の人たちとのエピソードを教えてください。

高石あかりちゃんは、全身からパワーがあふれている感じがして、すごいなぁと思っています。疲れた顔を見たことがないし、自分の境遇とか、今の現場も含めて、自分が置かれている状況というものをすごく楽しんでいると思います。いつも、ニコニコしていますからね。



勘右衛門と司之介は、おフミさんがいなかったらとんでもないことになっていると思います。フミさんは、松野家のいわゆる扇の要の部分ですよね。池脇さんと岡部君とは、休憩時間もよく3人でおしゃべりしちゃうんですけれど、それがとても良い時間なんですよね。お芝居って、やっぱりキャッチボールだから、それがお互いにやりやすい関係性になっていると思います。視聴者の方にも、「松野家はこの人たちでよかった」と見てもらえたら、一番うれしいですね。

――“ラストサムライ”としてヘブンと対峙（たいじ）するシーンを演じられた感想は？

勘右衛門は、来日したヘブンに対して、「ペリー！覚悟ぉ！！！」と木刀で斬りつけようとするのですが、ヘブンが憎いのではなく、武士の時代を終わらせたペリーが憎らしいんですよね。



ヘブンは、サムライの写真を持っていてリアルにサムライを見て感動してくれているのに、勘右衛門は飛びかかっていきますが、勘右衛門は大真面目なんですよ。「日本人を馬鹿にするなよ」という気持ちだと思いますが、誰も馬鹿にはしていないのにね(笑)。



――ドラマの見どころ・視聴者の方へのメッセージをお願いします。

『ばけばけ』で、僕が一番気に入っているのは、松野家が貧しいながらも笑って過ごしているところです。親子のつながりみたいなのがしっかりと描かれている作品だし、そんな家族の「温かみ」みたいなのを受け止めてもらえたらいいなと思っています。





（『ばけばけ』／(c)NHK）

勘右衛門にとって一番大事なものは、家族だと思います。武士の格というものにこだわっているけど、それが時代の流れの中で少しずつ消えていくんですよね。



そうなった時のよりどころとして、家族がものすごく大きな存在になっていくんじゃないかなと思っています。その中で、江戸の時代を引きずりながら頑張っている勘右衛門のさまも、見て楽しんでもらえたらと思います。

ーーーーーー



トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。