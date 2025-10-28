高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第5週「ワタシ、ヘブン。マツエ、モ、ヘブン。」の第23回が10月29日に放送予定です。

【写真】松江の街をさまようヘブン

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下10月29日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

ヘブン（トミー・バストウさん）が松江にやってきて一夜が明けた。

憧れの”神々の国の首都”・松江で迎える幻想的な朝景色にヘブンは感動を覚える。

一方、トキは遊女のなみ（さとうほなみさん）から、ヘブンへのお使いを頼まれ、宿泊する花田旅館に向かっていた。

そこでトキは、ヘブンの生活の様子を垣間見る。

その頃、錦織（吉沢亮さん）は江藤知事（佐野史郎さん）からヘブンの世話をしっかりするよう重圧をかけられていた。